¿Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, tiene novio? Revelan verdad del video

Doña María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, quedó viuda hace cuatro años cuando Vicente Fernández falleció en diciembre del 2021. Ahora un video donde aparece la señora presenciando un concierto de su hijo Alejandro Fernández, se viraliza y genera diversas reacciones en las redes sociales.

En las imágenes se ve un caballero a su lado, con quien en un momento dado se besa en la boca. A raíz de esto, se empezó a especular con que doña Cuquita tendría un nuevo pretendiente.

Sin embargo, dos periodistas muy conocidos de México han salido a dar luces y claridad sobre la identidad del misterioso hombre y no se trataría de ningún pretendiente sino de una familiar cercano.

Doña Cuquita no estaba con ningún pretendiente, es su hermano, aseguran

El hombre con quien doña Cuquita aparece en primera fila del concierto del ‘Potrillo’ y con quien se ve cariñosa mientras él canta Las botas de charro, es su hermano mayor.

El primero en dar a conocer la identidad del hombre fue el periodista de espectáculos Pablo Chagra quien además complementó con que la señora no estaría sola con su hermano.

“También estaba acompañada de otra persona que parece ser familiar suyo también, ignoro si es su hermana, igual que el señor, a quien le da un beso, pero evidentemente desde el ángulo en el está tomado pareciera que es en la boca, pero no”, dijo el periodista que mencionó que el acompañante es Jaime Abarca.

Así mismo, la locutora y generadora de contenido digital Chamonic, reafirmó esto. “Así se hacen los chismes. Este video se está haciendo viral porque dicen que doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estaba en el concierto de su hijo Alejandro Fernández con su nuevo novio, porque se toman de la mano y se dan un beso entre la mejilla y la boca. Quien realmente es el señor Jaime, su hermano mayor”, puntualizó.

En este aspecto hay que mencionar que no es la primera vez que hay cierta polémica en torno a lo afectuosos que son entre padres e hijos y hermanos entre el clan Fernández, donde en varias ocasiones se han visto dándose besos en la boca, ya que para ellos es una costumbre natural.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento