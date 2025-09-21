Luis Fernando Salas se casó. Imágenes y detalles de su boda con Ana María Espinosa

EL actor y presentador Luis Fernando Salas, ex participante de ‘La Casa de los famosos’ había anunciado que el sábado 20 de septiembre a las 4 de la tarde comenzaría en sus redes sociales una transmisión en vivo desde la hacienda valluna donde contraería matrimonio.

Así fue y de esta manera, sus millones de seguidores pudieron seguir la ceremonia que convertía al actor y a su novia Ana María Espinosa en marido y mujer.

Así fue la boda de Luis Fernando Salas

Para la boda, que fue campestre, el actor estuvo ataviado con un traje azul marino y camisa clara con su corbatín; mientras que la novia llevó el tradicional blanco en un diseño largo, con encaje y bordado, sin magas y con escote pronunciado en la espalda. En la cabeza prefirió un tocado de flores naturales con el pelo recogido.

La ceremonia fue al aire libre y con carácter religiosa. Ya para la celebración, Salas cambió su chaqueta por una de tono un poco más oscuro, también azul, y se quitó el corbatín.

Luis Fernando Salas y Ana María Espinosa se casaron el 20 de septiembre en una finca en Cali Fotografía por: Instagram

Dentro de los invitados estuvieron los ex compañeros de Salas, cuyo grupo se hizo llamar los lavaplatos a lo largo de la competencia: Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano, la Liendra (Mauricio Gómez) y Camilo Trujillo.

¿Qué sirvieron en el banquete de la boda de Luis Fernando Salas?

Aunque la transmisión por redes se interrumpió a las 6:30 de la noche. La celebración se extendió hasta la madrugada, tuvo música en vivo, incluida la tradicional hora loca.

Los novios ofrecieron un menú de dos tiempos que incluyó: fetas de pollo el salsa de queso azul, portobello acompañadas de cremoso de papa y vegetales crocantes; en el segundo tiempo sirvió medallón de lomo viche de reducción de vino tino y balsámico, acompañado de arrancinis de parmesano y espárragos frescos. De postre hubo torta de naranja rellena de queso crema y mermelada de frutos rojos.

¿Cuántas veces se ha casado el ‘Negro’ Salas?





Este sería el segundo matrimonio para el actor que recordemos estuvo casado entre el 2014 y el 2015 con María Fernanda Patiño, con quien tuvo a su hijo Jerónimo. Salas tiene otro hijo llamado Nicolás, fruto de una relación que sostuvo cuando comenzaba en la actuación.

