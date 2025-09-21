Luis Fernando Salas se casó. Imágenes y detalles de su boda con Ana María Espinosa

EL actor y presentador Luis Fernando Salas, ex participante de ‘La Casa de los famosos’ había anunciado que el sábado 20 de septiembre a las 4 de la tarde comenzaría en sus redes sociales una transmisión en vivo desde la hacienda valluna donde contraería matrimonio.
Así fue y de esta manera, sus millones de seguidores pudieron seguir la ceremonia que convertía al actor y a su novia Ana María Espinosa en marido y mujer.
Así fue la boda de Luis Fernando Salas
Para la boda, que fue campestre, el actor estuvo ataviado con un traje azul marino y camisa clara con su corbatín; mientras que la novia llevó el tradicional blanco en un diseño largo, con encaje y bordado, sin magas y con escote pronunciado en la espalda. En la cabeza prefirió un tocado de flores naturales con el pelo recogido.
La ceremonia fue al aire libre y con carácter religiosa. Ya para la celebración, Salas cambió su chaqueta por una de tono un poco más oscuro, también azul, y se quitó el corbatín.
Luis Fernando Salas y Ana María Espinosa se casaron el 20 de septiembre en una finca en Cali
Dentro de los invitados estuvieron los ex compañeros de Salas, cuyo grupo se hizo llamar los lavaplatos a lo largo de la competencia: Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano, la Liendra (Mauricio Gómez) y Camilo Trujillo.
¿Qué sirvieron en el banquete de la boda de Luis Fernando Salas?
Aunque la transmisión por redes se interrumpió a las 6:30 de la noche. La celebración se extendió hasta la madrugada, tuvo música en vivo, incluida la tradicional hora loca.
Los novios ofrecieron un menú de dos tiempos que incluyó: fetas de pollo el salsa de queso azul, portobello acompañadas de cremoso de papa y vegetales crocantes; en el segundo tiempo sirvió medallón de lomo viche de reducción de vino tino y balsámico, acompañado de arrancinis de parmesano y espárragos frescos. De postre hubo torta de naranja rellena de queso crema y mermelada de frutos rojos.
¿Cuántas veces se ha casado el ‘Negro’ Salas?
Este sería el segundo matrimonio para el actor que recordemos estuvo casado entre el 2014 y el 2015 con María Fernanda Patiño, con quien tuvo a su hijo Jerónimo. Salas tiene otro hijo llamado Nicolás, fruto de una relación que sostuvo cuando comenzaba en la actuación.