Epa Colombia empezará la universidad. Así son los planes de Daneidy en la cárcel

En charla con Rocío Franco, de ‘Noticias Caracol’, Daneidy Barrera, famosa como Epa Colombia, había evidenciado que esa primera etapa, de la experiencia que está viviendo dentro de su caso legal, en la cual se había visto descompuesta y triste, la ha ido superando.

En la mencionada entrevista con ‘Noticias Caracol’ estuvo más tranquila, confiada en su nuevo abogado y dispuesta a recibir las situaciones que vayan llegando. Incluso en un aparte menciona que ignora por qué Dios le ha permitido llegar hasta la cárcel, pero sabe que debe haber un propósito.

Justamente sobre ese propósito, ya Daneidy está trabajando. Dentro de los aspectos que le reveló a Franco fuera de cámara está el cursar una carrera universitaria, mientras paga su pena.

¿Dónde estudiará carrera universitaria Epa Colombia?

Epa Colombia contó que ya se inscribió en una institución de educación superior, que le permite adelantar materias a distancia, mientras esté privada de libertad. “Ella ya se inscribió en el Minuto de Dios, en la universidad a estudiar administración de empresas. En este corto tiempo, ya ella dijo que necesita moverse, que necesita hacer. Ella tiene optimismo, pero con ganas también de ocuparse, como mirar cómo afronta esto de la mejor manera”, dijo Rocío Franco a Vea.

Recordemos que antes de ser una interna en la cárcel El Buen Pastor, Epa también había adelantado algunos estudios en el Sena. En el programa de ‘The Suso’s Show’, Epa había contado hace unos tres años que cuando salió del colegio quería estudiar docencia en Educación Física, pero sus padres no tenía la capacidad económica para apoyarla.

Volviendo a los planes de Epa en otra entrevista, esta vez para el podcast ‘Cárceles’, habló con Johana Bahamón y dejó claro que quiere aprovechar al máximo su estancia en el penal.

“Quiero empezar a descontar en la peluquería como monitora, capacitándolas. Ya había capacitado a unas, pero ahorita la misión es capacitar a las 1.950 mujeres, a certificarlas a través de una academia para que acá salgan todas motivadas a emprender”.

Epa planea darles talleres de “uñas, spa, cocina, carpintería. Para que acá uno vaya descontando, superando y aprendiendo (...) Quiero hablar nuevamente con el director del INPEC para que ampliemos y haya muchos más talleres y las mujeres no piensen en retroceder, sino en un nuevo comienzo para renacer como el ave fénix”.

Daneidy también quier llevar sus famosas keratinas a la cárcel y le pidió a Bahamón que esta labor de enseñanza la pueda hacer bajo la Fundación Acción Interna, que lidera la exactriz. “A través de tu fundación, yo puedo ser monitora y encargarme de todo lo que traes aquí para ellas. Que sea yo quien les aplique los tintes, les enseñe sobre keratinas y se las aplique. Aquí dentro se pueden hacer cosas maravillosas. También podemos salir adelante y cumplir nuestros sueños. Aunque estemos privadas de la libertad, la tribulación y los momentos difíciles pasan, y después estaremos allá afuera haciendo las cosas cada vez mejor”, dijo Daneidy en la charla con Bahamón.

Finalmente, mencionó que quiere darle uso a unas bicicletas que están en la cárcel para que sus compañeras se ejerciten.

“También estoy presentando aquí el proyecto para que podamos realizar esta actividad. Tú trajiste unas bicicletas, pero hasta ahora no se ha hecho nada con ellas. Sería bueno organizar circuitos y clases dinámicas que nos motiven, para que, al menos por un día, no pensemos que estamos en la cárcel, sino que algún día saldremos y cambiaremos nuestra forma de pensar. Traer más talleres sería muy valioso, ya que nos permitiría mantenernos ocupadas, aprovechar el tiempo y superarnos desde aquí adentro”, queda más que claro que Epa no solo está más adaptada a su nueva vida, sino que desea ser útil en su entorno.

“No podemos vivir como si estuviéramos muertos en vida. Desde aquí también podemos lograr muchas cosas. La vida sigue, los momentos difíciles pasan, pero hay que mantenerse siempre bien”, puntualizó.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento