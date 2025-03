Epa Colombia reveló los problemas que ha tenido en la cárcel. “Me han robado”

El pasado 27 de enero la vida de Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas, cambió para siempre. En esa fecha, agentes de la Fiscalía llegaron hasta una de sus peluquerías y la detuvieron con una orden de captura y una sentencia ratificada que la condenaba a 63 meses y 15 días de prisión, por hechos ocurridos en el 22 de noviembre del 2019. Los delitos por los que fue privada d ella libertad, tienen que ver con daño en bien ajeno, perturbación del transporte e instigación con fines terroristas.

La familia y los apoderados de la influencer ,que además de madre de una pequeña de 11 meses, en compañía de su pareja Samantha Barbosa, han solicitado en varias ocasiones la posibilidad de tener casa por cárel. Sin embrago esta ha sido negada. No obstante la defensa insiste en este recurso.

Ahora Epa Colombia sostuvo una charla con Semana, donde habló de lo que ha ocurrido con su vida y en general, su cotidianidad tras las rejas, luego de mes y medio de recluida.

Epa Colombia sobre su presidio: “me dicen que esta es La casa de los famosos”

En la charla Epa Colombia se vio más relajada, incluso alegre que las primeras entrevistas que concedió, pocos días después de entrar en el lugar de reclusión.

La empresaria reveló que las demás internas le toman del pelo y le dicen que este lugar si es la casa de los famosos.

“Me dice que estoy en ‘La casa de los famosos y que estoy nominada”, dijo en la charla la influencer que admitió que deseaba ir a participar en el reality de RCN, pero quedó por fuera luego de que prefirieran su amiga Yina Calderón. Recordemos que Calderón ignora que su amiga está tras las rejas.

Sin embargo, no todo lo vivido allí es divertido, por el contrario, Barrera detalló los problemas que ha tenido con algunas internas, incluso con una mujer que representante de los derechos humanos .

Epa Colombia cuenta los desencuentros con otras internas del Buen Pastor

“Al principio me robaron el papel, la roseta, todo. Cójanme las cosas y róbenme, mejor dicho, me tocó ponerme seria y decir no me roben (…) Me ha tocado pararme con muchísimas. Digamos aquí una que se robó el pollo, una señora que se llama Sandra, que es la de Derechos Humanos, aquí adentro me la tenía montada desde el principio con todo, me tenía la guardia encima, me iba y me regañaba, me insultaba y de todo, por ella. Le dije ‘tú no me representas como mujer, tú me tienes que dejar quieta aquí’. Me tocó pararme así porque móntemela, móntemela (…)”, contó la empresaria de keratinas que luego declaró que no hay posibilidades de mostrarse débil.

“Acá uno tiene que pararse fuerte porque si no se para fuerte lo cogen a uno y tas”, dijo Barrera Rojas.

Los periodistas le indagaron sobre si ha divertido a sus compañeras y Epa reveló que si se lo han pedido, pero ella no ha tenido ánimo para eso. “Es que he estado muy triste y no me han dado ganas de hacerlas reír”, mencionó.

Epa también reveló que ha aprovechado su estancia para ayudar a otras compañeras: “A una chica le faltaba un millón de pesos para que la sacaran y ya se fue en libertad”, dijo contando que le facilitó la suma a la ahora ex convicta.

“Otra no tenía ni pañales, ni cobijas. Y en mi casa tenía, también le di”. Epa confía en que saldrá pronto y planea llevarse los contactos de algunas compañeras a las que desea ayudar.

