Exparticipante de ‘LCDLF 3’ reveló que tiene cáncer de mama: “Es fuerte”

La modelo se someterá a una cirugía donde se le extirpará el tumor. Posteriormente recibirá tratamiento de radioterapia.

07 de octubre de 2025
La modelo se someterá a una cirugía donde se le extirpará el tumor. Posteriormente recibirá tratamiento de radioterapia.
La semana pasada la modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos, quien participó en La casa de los famosos de Telemundo en la tercera temporada, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno en una etapa temprana.

“Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que esa pelotica no era nada, pero durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado. Esa sí llamó la atención del doctor. Y me mandaron a hacer una biopsia”, dijo.

Osmariel Villalobos se someterá a una lumpectomía

Después de la biopsia, el resultado salió positivo: los médicos confirmaron un carcinoma ductal in situ (DCIS), un cáncer de mama que está en etapa temprana. “Sí, la palabra cáncer asusta, es fuerte, pero en este caso también significa que algo se detectó antes de que se volviera más serio, se detectó a tiempo, y eso me da una gran ventaja. Jamás pensé que me tocaría a mí y un día de repente el cáncer tocó mi puerta. Sí esa palabra que uno nunca cree que va a escuchar tan cerca, una realidad que me tocó de pronto", dijo.

La finalista de Miss Universe Latina se ha mostrado positiva en medio de la situación. “Tras mi diagnóstico, me esperan una operación, radioterapia y tratamiento hormonal. Sí, es fuerte. Sí, da miedo. Pero gracias a Dios, lo encontré a tiempo”.

Aprovechó para hacer una reflexión sobre la importancia de estar en constantes revisiones médicas: “No importa cuán sana creas estar… El cáncer puede tocarte la puerta sin aviso. Y te obliga a parar. A mirar hacia dentro. A preguntarte: ¿me estoy cuidando de verdad? Hoy entiendo que el amor propio también es ir al médico. Es hacerse el examen. Es no callarse. Es elegir la vida. Si este mensaje llega a ti, por favor: Hazte el chequeo. Hazlo por ti. Hazlo a tiempo”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de aliento, recordándole la valentía y fortaleza que la han caracterizado siempre: “Todo estará bien con el favor de Dios”, “vas a estar bien”, “muchísima fuerza, vas a salir bien”, “mucha fuerza, te admiro mucho”, “Dios y todos los que te amamos estamos contigo”, “estamos contigo, vas a salir bien de esto”, “todo te saldrá bien en el nombre de Dios”.

