Así fue la despedida de Yeison Jiménez en Manzanares, su tierra natal: “profundo dolor”

Después del homenaje a Yeison Jiménez del pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá y el tributo, rendido el viernes 16 en su criadero La Cumbre, en Fusagasugá, Cundinamarca, el cantante, fallecido el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá, tuvo su despedida final en la tierra que lo vio nacer.

Este lunes el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, se detuvo y miles de personas hicieron parte de un sentido tributo que se convirtió en el último adiós, un regreso a casa muy conmovedor.

La ciudad se preparó desde temprano y hubo cierre de vías y restricción de movilización de vehículos de carga para rendir tributo al hijo ilustre de la ciudad. El acto incluyó una caravana, encabezada por el cuerpo de Bomberos y la banda municipal que con miles de lugareños, recibieron las cenizas del artista que llevaba en sus manos su esposa, Sonia Restrepo.

Luego, se celebró una eucaristía, donde el momento más emotivo lo protagonizó Sonia, quien se mostró conmovida por el homenaje de cientos de familias al artista.

Una cabalgata y varios sentidos textos se leyeron en el acto organizado por la Alcaldía del municipio.

Según el registro de varios medios locales, su viuda solicitó que la canción con la que fuera recibido el ídolo fuera ‘Así soy yo’. De esta manera, los actos se abrieron cuando sonó este tema en todos los locales del municipio al mediodía: “Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Yeison Jiménez. Soy nacido en Manzanares, la tierra de mis cantares. Con la música en mis genes”, fue la estrofa de la canción que resonó en todos los rincones de Manzanares.

Yeison Jiménez tendrá su monumento en Manzanares, Caldas

Así entre bombas, personas vestidas de blanco, con sombrero, flores y carteles alusivos al artista, comenzó el homenaje al intérprete de ‘Aventurero’ que ya es leyenda.

Durante el tributo, Carlos Enrique Botero, alcalde local, anunció que el municipio construirá un monumento en memoria de Yeison .

En los actos también se recordó a los cinco tripulantes de la aeronave que viajaban junto a Jiménez: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

“En las caras se nota, se refleja el pesar, el profundo dolor, yo los invito a que icemos la bandera de Manzanares y de Colombia en señal de respeto y cariño por la ausencia de estos dos hijos de Manzanares Yeison y Jefferson”, dijo el mandatario local refiriéndose al artista y a su primo, que hacía las veces de mánager, también fallecido.

