Famosa actriz de Netflix anunció su muerte con conmovedor mensaje: “Abracen a mis hijos”

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte de Criscilla Anderson, una reconocida actriz, quien apareció en el documental de Netflix Dallas Cowboys Cheerleaders y en el reality show Country Ever After.

¿De qué murió Criscilla Anderson?

Según reportaron medios internacionales, la actriz y creadora de contenido luchaba contra un agresivo cáncer de colon que le fue diagnosticado en el 2018. A través de sus redes sociales, Anderson documentó su proceso con la enfermedad. En la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram anunció su propia muerte a través de un emotivo mensaje:

“Mi dulce comunidad. Si están leyendo esto, finalmente me deslicé en los brazos de Jesús, en paz y rodeada de amor. Por favor, no se queden en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido... Estoy en casa. Para mis hijos, con todo mi corazón... Mis bebés... los estoy cuidando. Cuando un momento se siente cálido, familiar o demasiado hermoso para ser coincidencia, esa soy yo. Sigo cuidándote como madre. Sigo siendo tuya”, se lee.

Finalmente, la actriz se refirió al resto de su familia y a todas las personas que de una u otra manera la apoyaron y ayudaron durante este difícil proceso de su vida: “A mi familia... gracias por amarme tan incondicionalmente. Por favor, cuídense unas a otras; mi amor todavía las envuelve. Sean amables los unos con los otros. Abracen a mis hijos. Y recuerden: el cielo no está tan lejos como parece”.

Ese mensaje que ella misma dejó escrito, fue publicado en su perfil de Instagram por su fotógrafa personal, quien manifestó tener el corazón destrozado por la partida de su amiga.

El post ya cuenta con más de 70 mil likes. Allí, los internautas han dejado múltiples mensajes lamentando la muerte de Criscilla: “¡Luchó por una causa tan noble que nadie más podría hacerlo! ¡Siempre dejará una luz en este mundo!”, “con el corazón roto es poco decir, descansa en paz mi hermosa amiga, serás amada y pensaremos en ti siempre”, “Criscilla era el alma más dulce... era una luz en la tierra”, “estoy completamente devastada. Me alegra tanto que Dios se haya cruzado en nuestro camino, querida amiga.

¿Quién era Criscilla Anderson?

La actriz tuvo tres hijos con el cantante de música country texano Coffey Anderson, con quien se casó en el 2009. También, aunque no era su hija de sangre, fue mamá de Savannah, hija de su esposo de un matrimonio anterior. Fue conocida por su participación en Admitido, Alvin y las ardillas y El gordo Alberto. Además, en su faceta como bailarina de hip-hop actuó con Britney Spears, Rihanna y Snoop Dogg.