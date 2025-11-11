Famosa cantante de K-Pop se desmaya en concierto. Video. ¿Qué le pasó a HyunA?

La reconocida cantante de K-pop HyunA era parte del festival Waterbomb Macau 2025, celebrado en China, este 9 de noviembre.

Sus seguidores estaban disfrutando de un show muy movido y entusiasta gracias a la conocida como la reina Sexy del K-Pop, de repente la intérprete en medio de su canción Bubble Pop! Cayó al piso del escenario, sin que nadie lo pudiera anticipar.

Por supuesto, el show se interrumpió y la estrella fue auxiliada.La cantante de 33 años se desmayó y quedó inconsciente y todo quedó registrado en videos de sus seguidores que rápidamente viralizaron el momento.

HyunA se había sometido a estricta dieta antes de desmayarse

Posteriormente se supo que el momento crítico se pudo haber dado por el estricto régimen alimenticio que la artista ha procurado en las últimas semanas con el fin de lograr adelgazar.

La artista en efecto luce más delgada y los cibernautas señalan que se evidenciaba agotada. La misma cantante mencionó en televisión, antes del concierto, que antes ha sufrido de síncopes vasovagal (desmayos por baja presión/ritmo cardíaco) en el pasado debido a dietas severas y bajo peso.

Después del susto en el escenario, la artista coreana se dirigió a sus seguidores en un mensaje donde se sinceró y pidió perdón y prometió cuidarse.

“Quería mostrarles una buena imagen, pero creo que no fui profesional. Sinceramente, no recuerdo nada de lo que pasó [...] Lo siento mucho, de verdad, porque muchos fans de Macao vinieron y pagaron por este espectáculo. De ahora en adelante, trabajaré más duro para mejorar mi condición física y seré constante”.

La artista también se mostró reflexiva sobre lo ocurrido: “. Estaría genial que todo saliera conforme a mi deseo, pero lo intentaré..!!Quiero decir gracias por siempre adivinarme, cuidarme y quererme desde que era muy joven y¡Estoy totalmente bien con eso!"

