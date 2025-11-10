Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

La niña de El Grinch se reencontró con Jim Carrey. Así luce Taylor Momsen

25 años después de grabar la película que se convirtió en todo un clásico de navidad, los protagonistas coincidieron en una alfombra roja.

Por Redacción Vea
10 de noviembre de 2025
La niña de El Grinch se reencontró con Jim Carrey. Así luce Taylor Momsen
Fotografía por: Instagram

La tierna historia de Cindy Lou, una niña que deseaba saber por qué el famoso Grinch, un singular ser peludo y verde recluido en una cueva, odiaba la Navidad se convirtió en un relato infaltable, que cada año se repite una y otra vez con la llegada del fin de año. La película protagonizada por Jim Carrey y Taylor Momsen en el 2000 marcó el comienzo de la carrera artística de Taylor que tenía solo 7 años y mantuvo en el estrellato a Carrey, quien ya era famoso en Hollywood.

La niña, hoy una mujer de 32 años, y el actor no habían vuelto a coincidir a pesar de que los dos están en la industria del entretenimiento. Fue este fin de semana que la casualidad se dio, junto en los días en que la navidad oficialmente empieza a llegar.

Ocurrió en el photocall del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025. Allí el actor de 63 años y la cantante de 32 se saludaron efusivamente y compartieron por unos momentos. S eles vio muy sonrientes. “Tengo muchos recuerdos, la verdad”, dijo Momsen a la revista People. “Me encantaba que me protegiera tanto. Siempre fue muy amable conmigo. Y toda la experiencia de rodar El Grinch y llegar a conocerlo tan bien, incluso con todo el maquillaje, fue sencillamente maravilloso”, agregó emocionada al ver a su famoso compañero de escena.

Vínculos relacionados

Frankenstein: reparto, sinopsis y final explicado de cinta de Guillermo del Toro
Jacob Elordi: Edad, novias y más del galán que encarna al monstruo de Frankenstein
‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ dice que el artista fue abusado a los 13 años
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Qué hace ahora la niña de El Grinch?

Taylor comentó en una entrevista con People que definitivamente la marcó la película que la hizo famosa porque le permitió ver cómo trabajaba Carrey. “De joven, ver a un artista trabajar y tomarse su oficio tan enserio me marcó profundamente y dejó una huella imborrable en mi vida adulta”, explicó. “Y me emociona poder decírselo ahora que soy mayor”, dijo en la alfombra.

Taylor consolidó su carrera con su personaje de Jenny Humphrey en la serie de Gossip Girl, sin embargo la actuación para ella por ahora está en pausa.

Es cantante y líder de la banda The Pretty Reckless, un grupo de rock alternativo, que ha cosechado éxitos en todo el mundo.

En entrevistas anteriores, la actriz reveló que crecer como artista no siempre fue sencillo. Sufrió bullying en el colegio. “Me llamaban la ‘Chica Grinch’ y ni siquiera se sabían mi nombre”, mencionó.

También se ha desempeñado como modelo, es parte de la firma IMG Models y convirtiéndose en imagen de reconocidas marcas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

El Grinch

Jim Carrey

Taylor Momsen

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.