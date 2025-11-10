La niña de El Grinch se reencontró con Jim Carrey. Así luce Taylor Momsen

La tierna historia de Cindy Lou, una niña que deseaba saber por qué el famoso Grinch, un singular ser peludo y verde recluido en una cueva, odiaba la Navidad se convirtió en un relato infaltable, que cada año se repite una y otra vez con la llegada del fin de año. La película protagonizada por Jim Carrey y Taylor Momsen en el 2000 marcó el comienzo de la carrera artística de Taylor que tenía solo 7 años y mantuvo en el estrellato a Carrey, quien ya era famoso en Hollywood.

La niña, hoy una mujer de 32 años, y el actor no habían vuelto a coincidir a pesar de que los dos están en la industria del entretenimiento. Fue este fin de semana que la casualidad se dio, junto en los días en que la navidad oficialmente empieza a llegar.

Ocurrió en el photocall del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025. Allí el actor de 63 años y la cantante de 32 se saludaron efusivamente y compartieron por unos momentos. S eles vio muy sonrientes. “Tengo muchos recuerdos, la verdad”, dijo Momsen a la revista People. “Me encantaba que me protegiera tanto. Siempre fue muy amable conmigo. Y toda la experiencia de rodar El Grinch y llegar a conocerlo tan bien, incluso con todo el maquillaje, fue sencillamente maravilloso”, agregó emocionada al ver a su famoso compañero de escena.

¿Qué hace ahora la niña de El Grinch?

Taylor comentó en una entrevista con People que definitivamente la marcó la película que la hizo famosa porque le permitió ver cómo trabajaba Carrey. “De joven, ver a un artista trabajar y tomarse su oficio tan enserio me marcó profundamente y dejó una huella imborrable en mi vida adulta”, explicó. “Y me emociona poder decírselo ahora que soy mayor”, dijo en la alfombra.

Taylor consolidó su carrera con su personaje de Jenny Humphrey en la serie de Gossip Girl, sin embargo la actuación para ella por ahora está en pausa.

Es cantante y líder de la banda The Pretty Reckless, un grupo de rock alternativo, que ha cosechado éxitos en todo el mundo.

En entrevistas anteriores, la actriz reveló que crecer como artista no siempre fue sencillo. Sufrió bullying en el colegio. “Me llamaban la ‘Chica Grinch’ y ni siquiera se sabían mi nombre”, mencionó.

También se ha desempeñado como modelo, es parte de la firma IMG Models y convirtiéndose en imagen de reconocidas marcas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento