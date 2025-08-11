Murió Xava Drago, 10 días después de despedirse. El cantante de Coda tenía 56 años

Xava había revelado la agresividad del cáncer que padecía. A la izquierda como lucía hace un año y a la derecha, hace 15 días. Fotografía por: Instagram

Hace menos de dos semanas el cantante mexicano Xava Drago, muy popular en la década del 90, como parte del grupo Coda, se había despedido de sus seguidores en una publicación de Instagram, en la que dejó claro que su tratamiento contra el cáncer que padecía había sido infructuoso.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; mánagers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, contó al revelar que estaba deshauciado por causa de un cáncer gástrico, que le fue diagnosticado en el 2024.

Vaxa Drago padecía de cáncer gástrico

Este 21 de agosto, se confirmó su muerte. “A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago. Muchas gracias, Paloma Aguilar Hurtado”, escribieron los miembros de la familia de Salvador Aguilar Hurtado, como era su nombre de pila.

Salvador había sido intervenido quirúrgicamente, también se había sometido a quimioterapia y a un tratamiento experimental, sin embargo, su mal era demasiado agresivo.

El cantante de temas como “Aún”, “Tócame” y “Veinte para las doce” colaboró a lo largo de su carrera con figuras internacionales como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Sammy Hagar (Van Halen) y la banda Nickelback.

Paradójicamente en marzo del 2025, Xava contó en sus redes sociales que sus médicos lo declararon sin cáncer. “Hoy que oficialmente estoy declarado libre de enfermedad! Quiero agradecer públicamente y rendir homenaje a estos grandes doctores y ángeles en mi camino. A ellos debo mi vida y mi salud de vuelta! Muchas, muchas gracias por esta 2da oportunidad para seguir adelante!”, escribió; sin embargo el mal regresaría el mes siguiente.

Salvador se convirtió en padre de una pequeña a la que llamó Sofía, en abril pasado, justo antes de volver a ser diagnosticado.