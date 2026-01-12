Hermana de Yeison Jiménez desmiente rumores de las exequias: “No han entregado los cuerpos”

Familiares, amigos y seguidores de Yeison Jiménez están a la expectativa por conocer la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo el funeral del cantante para darle el último adiós y despedir con honores a quien dejó una gran huella en la música popular en Colombia. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades pertinentes trabajan en culminar todo el proceso legal.

¿Qué dijo Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez?

Después de que se viralizaran unos rumores que indicaban que, supuestamente, las exequias de Jiménez serían este martes 13 de enero en Bogotá, Lina Jiménez, hermana del cantante, se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el clip, afirmó que, aunque sí le harán un homenaje al intérprete de Vete, por ahora no han definido los detalles: “Saco las fuerzas para hacer este video y decirles que los cuerpos no los han entregado todavía, no tenemos fecha exacta de dónde va a ser la velación y las exequias. Lo único que sabemos es que él va a estar aquí en Bogotá”.

Enseguida, pidió frenar con las especulaciones que no tienen fundamento: “Por favor los medios, las personas que están citando gente en otros lados, nosotros sabemos el cariño que le tenían a mi hermano y sabemos que todo el mundo quiere compartir con él un homenaje, una oración, pero por el momento no tenemos nada definido. Sí se le va a hacer un homenaje, pero hasta que no nos entreguen los cuerpos no. Sabemos que todos quieren compartir, todos los quieren despedir y les agradecemos como familia, en nombre de todos nosotros, tomé la vocería, queremos que él esté muy acompañado, que lo recuerden siempre como él fue”, dijo.

De igual manera, se refirió a los mensajes que circulan en redes que, supuestamente, Sonia Restrepo ha escrito despidiendo al cantante: “A mi cuñada le han creado muchos Instagram, ella no ha publicado nada, no ha dicho nada, la cuenta de ella es privada, solamente por medio de mis redes y de las redes de mi hermano se va a estar publicando todo. Las personas que están subiendo horarios, no, todavía no se sabe. Muchas gracias a las personas que se han reunido en diferentes pueblos, los que se reunieron anoche en El Campín, muchas gracias, yo les estaré diciendo dónde es para que nos acompañen”.

Al final del video aparece Thaliana, una de las hijas del artista, quien dijo: “Mi papá fue un hombre muy bueno”.