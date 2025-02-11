La cuarta temporada de ‘The White Lotus’ se rodará en París y la Costa Azul

Después de rodar en Francia -tras Hawái, Sicilia y Tailandia- la muy bien comentada serie de HBO ‘The White Lotus’ estaría grabando en Francia, tal y como se anticipó en septiembre pasado. Ahora la información que ha complementado la publicación Variety, es que será en París y en una exclusiva parte sur del país, en una franja del Mediterráneo en la que también está Mónaco.

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel de Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

‘The White Lotus’, una sátira social con elementos de drama y comedia, es uno de los proyectos más exitosos de HBO de las últimas temporadas.

¿En qué hotel se grabaría la nueva temporada de The White Lotus?

Variety también menciona que no ha habido acuerdo con la cadena Four Seasons y se estarían viendo otras opciones. De esta manera, dentro de las que el equipo de producción ha contemplado se encuentran Le Lutetia, en la Rive Gauche de París y que entre sus huéspedes llegó a tener a Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso y Josephine Baker.

También se ha estudiado el Ritz de la capital, otro cinco estrellas, cuya apertura se remonta a 1898 y que era el favorito de figuras como la diseñadora Coco Chanel y los novelistas F. Scott Fitzgerald y Marcel Proust. Este es el mismo hotel en el que Lady Di cenó por última vez la noche antes de morir en un accidente automovilístico en el puente del Alma, de la capital.

El rodaje, según Variety, no empezará antes del próximo año. White ha afirmado que para esta cuarta temporada quería alejarse “un poco de esa estética de las olas rompiendo contra las olas”, pero sí dejó claro que “siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus”.

