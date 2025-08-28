Hijo de Kaleth Morales enfrentaría demanda, por millonaria deuda a su exmánager

Samuel Morales Castilla es el hijo de quien fuera el Rey de la Nueva Ola, Kaleth Morales. EL joven se ha convertido en el heredero del legado musical de su padre, quien falleció en agosto del 2005, tras un accidente automovilístico. Su inclinación musical comenzó siendo muy niño, de hecho hace una década pasó por el formato musical de nuevas voces de Caracol, La Voz Kids.

¿De qué acusan a Samuel, el hijo de Kaleth Morales?

Ahora, el joven que ha seguido con su carrera enfrentaría un lío legal por cuenta de una demanda que su antigua mánager le interpondría. Andrea Riveira Suárez, habría presentado una demanda laboral en su contra y contra la empresa Samuel Morales Castilla S.A.S., por un presunto incumplimiento en sus obligaciones como empleador.

La demanda indicaría que la exmánager trabajó durante diez meses como representante General de la agrupación del hijo de Kaleth Morales, pero no recibió los pagos completos pactados. También indica la acción legal que no le fueron reconocidos viáticos no las respectivas prestaciones sociales a pesar de que ella asegura que cerró 24 contratos donde la agrupación participó con su show.

La demanda también incluiría el despido sin causa justificada así como y de manera unilateral de la mencionada manejadora.

Será un juez experto en lo laboral, quien decida si la demanda es viable en la medida en que haya una relación relación entre la demandante y el artista y así mismo una responsabilidad o sanción que deba aplicarse.

¿Qué dijo abogado de la exmánager de Samuel Morales?

“Desde Valledupar, tierra que vio nacer el vallenato pero también escenarios donde hoy exigimos justicia, presentamos avances del proceso judicial que representamos en nombre de Andrea Rivera Suárez, exmanager del cantante Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales y nieto de Miguel Morales. Lo decimos con claridad jurídica y respaldo probatorio:este no es un conflicto personal ni un debate mediático; es un caso de explotación laboral, estafa y vulneración grave de derechos fundamentales. La demanda ya fue admitida por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Barranquilla”, explicó en un post el abogado José Moreno Caballero quien representa a la ex mánager.

Moreno Caballero mencionó que se estima que la supuesta deuda por salarios, viáticos y prestaciones asciende a 105 millones de pesos.

Aunque Samuel no se ha referido explícitamente al asunto, algunos consideran que una reciente historia en IG donde escribió “En paz”, sería la reacción a la demanda.

