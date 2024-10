Hijo de ‘La Gorda Fabiola’ y Polilla tomó dura decisión: “he llorado mares”

Hace casi un mes, ‘La Gorda Fabiola’ partió de este mundo, luego de enfrentar algunos problemas de salud. La humorista de Sábados Felices y esposa de Polilla murió un día después de haber cumplido 61 años. A través de redes sociales, sus amigos, seguidores y familiares han posteado múltiples mensajes recordando a una de las humoristas que más risas les sacó a miles de personas en Colombia y el mundo.

¿Qué pasó con David Polanía, hijo menor de ‘La Gorda Fabiola’?

Uno de los más afectados con la sorpresiva muerte de Fabiola Posada fue Nelson David Polanía, el único hijo que tuvo la humorista con Polilla, su esposo. Desde el pasado 19 de septiembre, el joven ha estado ausente de las redes sociales.

En las últimas horas, el menor de la familia Polanía Posada reapareció en su cuenta de Instagram donde tiene 194 mil seguidores. Reveló qué ha pasado con su vida durante este tiempo. De acuerdo con lo que escribió, se alejará, temporalmente, de las redes sociales para continuar con su proceso de sanación tras la muerte de su mamá.

“Hola, gente. Sé que hace rato no me ven por aquí, pues me he tomado el tiempo para sanar tras la pérdida de mi mamá. Encontré en la escritura un refugio para expresar la complejidad de emociones y sentires que acarrea este proceso. He tenido conversaciones sentidas con personas que admiro, he compartido momentos hermosos con las personas que adoro, he llorado mares, he reído, he atesorado las enseñanzas que ella dejó en este plano y he estado más conectado con mi espiritualidad; en breve, he empezado a sanar”, escribió.

Aunque no especificó cuánto tiempo estará ausente, envió un parte de tranquilidad a sus seguidores, asegurando que estaría bien y que pronto regresaría para seguir interactuando como lo hacía anteriormente.

“Toda esa prosa para decirles que todo estará bien, así por instantes me nuble la tristeza, todo estará bien, y como diría una canción que he escuchado últimamente: ‘Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito’. Los quiero mucho, espérenme pronto”, termina diciendo por medio del texto que publicó.

Nelson David, hijo de La Gorda Fabiola. Fotografía por: Instagram

Por su parte, hace unos días Polilla regresó su trabajo en La luciérnaga, de Caracol Radio y a las grabaciones de Sábados Felices, en Caracol Televisión. El también humorista ha estado más activo en sus redes sociales publicando fotos y videos recordando a ‘La Gorda Fabiola’.

Recientemente, Polanía publicó una foto donde aparecía junto con su hijo David y sus dos mascotas Natilla y Benito, afirmando que querían disfrutar de los regalos de la naturaleza, la compañía y el amor de sus mascotas, quienes eran una parte importante para ‘La Gorda Fabiola’.