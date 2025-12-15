Hijo de Rob Reiner se declara no culpable de muerte de sus padres. Afrontaría pena capital

Nick Reiner, el hijo del director de cine Rob Reiner y su esposa Michelle, enfrentó la tercera diligencia, desde que fue capturado un día después de las violentas muertes de sus padres. Desde el primer momento ha sido señalado como responsable de los asesinatos, razón por la cual podría enfrentar la pena capital o cadena perpetua.

En esta tercera cita, el señalado hijo, de 32 años, llegó con su nueva abogada Kimberly Greene, recordemos que el abogado anterior renunció y aseguró que él no era el homicida.

El señalado, se declaró no culpable por las muertes ocurridas el pasado 14 de diciembre con arma blanca. Su apoderada pidió en la diligencia que él pueda salir de prisión, bajo fianza, mientras enfrenta el juicio. Theresa McGonigle, rechazó de plano esa posibilidad.

El hijo del cineasta, decidió renunciar a un juicio rápido. Ante este panorama, su próxima cita en la corte será el 29 de abril, ese día dará la primera declaración formal de lo ocurrido el 14 de diciembre cuando fueron asesinados el cineasta de 78 años y la fotógrafo de 68.

Los cargos contra el hijo de Rob Reiner

Durante la más reciente diligencia, los fiscales leyeron los dos cargos que Reiner enfrenta. Son dos asesinatos en primer grado bajo con agravante. Adicionalmente, aguardan los informes finales de autopsias que revelarían en detalle la manera en que fueron cometidos los crímenes.

Hay que mencionar que su hermana Romy, fue quien descurbió los cadáveres en la casa, cuando ya Nick había huído. Ni Romy ni su otro hermano Jake han hablado sobre lo acontencido.

De momento se sabe que la familia habría hecho su propia petición de condena al fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, quien mencionó este lunes 23 de febrero que analizara la petición y la dará a conocer posteriormente.

Los asesinatos de Rob Reiner y su esposa

Rob Reiner y su esposa Michelle acudieron a una fiesta de Navidad en casa de su amigo, el comediante Conan O’Brien, el 13 de diciembre. Allí Rob y su hijo Reiner, con un amplio histroial de problemas de salud mental y adicciones, habrían tenido una discusión.

Los tres se marcharon de la reunión. EL domingo siguiente, en horas de la tarde, en vista de que sus padres no respondían, su hija Romy fue hasta su casa en el vecindario de Los Angeles, Brentwood y los encontró muertos.

Al día siguiente Nick, principal sospechoso fue capturado en una estación de gasolina. La misma noche de los homicidios, Nick se registró en un hotel cercano y dejó rastros de sangre.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí