Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hora, fecha y cómo asistir

La familia y la organización de Jiménez dieron a conocer la información acerca del homenaje que se le dará al ídolo de la canción popular, fallecido en un accidente aeronáutico este sábado 10 de enero.

Por Redacción Vea
13 de enero de 2026
Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hora, fecha y cómo asistir
Fotografía por: Instagram Yeison Jiménez

Tras la muerte de Yeison Jiménez, en medio de un accidente aeronáutico ocurrido el pasado 10 de enero hacia las 4:11 p.m. a una milla del aeropuerto de Paipa, sus seguidores, los llamados Jimenistas, han estado atentos a la información sobre si habrá un espacio donde puedan despedirlo.

Cientos de personas han acompañado a la familia desde que el cuerpo del artista, junto a los otros 5 ocupantes de la avioneta que fallecieron, llegaron a la sede principal de Medicina Legal en Bogotá, el pasado domingo 11 de enero.

El lunes festivo 12 en la tarde, se oficializó que el cuerpo de Yeison fue entregado a sus familiares. Se sabe que los más allegados quisieron tener un momento en privacidad para despedir al artista y lo estarían velando.

El homenaje a Yeison Jiménez será este miércoles 14 de enero

La mañana de este martes 13 de enero en la cuenta de Instagram del cantante, sus familiares y equipo dio a conocer que el homenaje en el que los seguidores podrán despedirlo, finalmente se realizará este miércoles 14 de enero y será en un escenario donde Jiménez cantó varios veces.

La familia primero quiso enviar un saludo de agradecimiento: “Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor. Agradecemos, de manera especial, el respeto y la comprensión frente a los espacios privados y familiares de despedida, que se están llevando a cabo de forma íntima, tal como ha sido solicitado por sus seres queridos”.

Enseguida explicaron que los jimenistas podrán llegar al mítico Movistar Arena de la capital: “Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados. Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad. Familia y equipo de Yeison Jiménez”.

Una vez se confirme la hora exacta en la que empieza el homenaje y los detalles al respecto, lo daremos a conocer.

