Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hora, fecha y cómo asistir

Tras la muerte de Yeison Jiménez, en medio de un accidente aeronáutico ocurrido el pasado 10 de enero hacia las 4:11 p.m. a una milla del aeropuerto de Paipa, sus seguidores, los llamados Jimenistas, han estado atentos a la información sobre si habrá un espacio donde puedan despedirlo.

Cientos de personas han acompañado a la familia desde que el cuerpo del artista, junto a los otros 5 ocupantes de la avioneta que fallecieron, llegaron a la sede principal de Medicina Legal en Bogotá, el pasado domingo 11 de enero.

El lunes festivo 12 en la tarde, se oficializó que el cuerpo de Yeison fue entregado a sus familiares. Se sabe que los más allegados quisieron tener un momento en privacidad para despedir al artista y lo estarían velando.

El homenaje a Yeison Jiménez será este miércoles 14 de enero

La mañana de este martes 13 de enero en la cuenta de Instagram del cantante, sus familiares y equipo dio a conocer que el homenaje en el que los seguidores podrán despedirlo, finalmente se realizará este miércoles 14 de enero y será en un escenario donde Jiménez cantó varios veces.

La familia primero quiso enviar un saludo de agradecimiento: “Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor. Agradecemos, de manera especial, el respeto y la comprensión frente a los espacios privados y familiares de despedida, que se están llevando a cabo de forma íntima, tal como ha sido solicitado por sus seres queridos”.

Enseguida explicaron que los jimenistas podrán llegar al mítico Movistar Arena de la capital: “Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados. Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad. Familia y equipo de Yeison Jiménez”.

Una vez se confirme la hora exacta en la que empieza el homenaje y los detalles al respecto, lo daremos a conocer.

