Influencer fue hallada sin vida luego de hacer un paseo en moto acuática

Las redes sociales están de luto tras la repentina muerte de Jaqueline Barbosa, una reconocida influenciadora brasileña que desapareció el domingo pasado mientras realizaba una excursión en moto acuática con algunos amigos.

¿Qué pasó con la influencer Jaqueline Barbosa?

Las autoridades brasileñas iniciaron una intensa búsqueda para dar con el paradero de la creadora de contenido de 22 años. Finalmente, tres días después, fue hallada sin vida flotando en la represa Jaguara en Igaratá.

Gabrielle Reis, una de las amigas más cercanas a Jaqueline, aseguró que la influencer había conocido a las personas con las que fue a la excursión, dos semanas antes: “Todos nuestros amigos cercanos y yo le rogamos que no fuera porque ninguno de nosotros podría seguirle el ritmo. Luego nos estuvo dando la lata toda la semana, diciendo: ‘Vamos, vamos’. Al final, fue".

Además, resaltó algunas de las cualidades de la influenciadora: “Conocí a Jaque a través de una amiga hace muchos años, y desde entonces hemos sido inseparables. Siempre fue una chica muy dulce y cariñosa, siempre pensando en los demás. Era una buena persona, una buena amiga”.

Al final, dijo que, aunque eran amigas, tenían pensamientos de vida diferentes: “Siempre peleábamos por cómo vivía, porque lo hacía todo con mucha intensidad. Yo le decía que tenía otros planes, que estaba enfocada en Dios, pero ella quería experimentar más”.

Jaqueline Barbosa, influencer brasileña. Fotografía por: Redes sociales

Aunque al principio las autoridades aseguraron que pudo haberse tratado de un accidente, puesto que, al parecer, ella no sabía nada y, por ende, no habría posibilidad de reacción en caso de que eso hubiera ocurrido, ahora plantean que su muerte es “sospechosa”, pues las personas que se encontraban con ella habrían dado versiones diferentes, llamando la atención sobre un posible hecho extraño. Por el momento, están revisando cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

¿Quién era Jaqueline Barbosa?

Jaqueline era originaria de São Paulo, Brasil. En sus redes sociales hablaba sobre estilo de vida y mostraba los constantes viajes que realizaba, sumando una comunidad de más de 12 mil seguidores.

Una de las frases que más solía poner en sus fotos era: “Necesitas libertad para vivir plenamente”. Antes de dedicarse a las redes sociales, había trabajado en una joyería, una perfumería y también fue asistente de producción.