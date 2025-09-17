¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
¿Quién gana en rating La Influencer, de Caracol, o Enfermeras, de RCN?

El pasado lunes 15 de septiembre, los canales Caracol y RCN lanzaron dos productos en los horarios estelares y tras dos episodios, el público se ha pronunciado.

Por Redacción Vea
17 de septiembre de 2025
El lunes 15 de septiembre se convirtió en noche de estrenos en la pantalla nacional. El Canal Caracol lanzó al aire el primer episodio de su serie ‘La influencer’, estelarizada por Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza.

Por su parte, el canal RCN le apostó a la retransmisión de la primera temporada de ‘Enfermeras’, serie que estrenó un poco antes de pandemia en el 2019 y que incluyó a Diana Hoyos, Sebastián Carvajal en su reparto.

Las dos producciones se emiten una vez finalizan los episodios de los realities ‘Desafío Siglo XXI’ y ‘MasterChef Celebrity’ respectivamente, que se han convertido en los programas estrella y de mayor desempeño en cada señal.

Tras dos capítulos de ‘La Influencer’ y ‘Enfermeras’, el público ha empezado a evidenciar su favoritismo, inclinándose a favor del canal Caracol.

La Influencer’, de Caracol, se impone sobre ‘Enfermeras’, de RCN

‘La influencer’ registró en su estreno 7,12 de rating personas, ubicándose en la tercera posición de lo más visto de la jornada. Hay que mencionar que esta apuesta de Caracol ya ha estado en pantalla antes, ya que actualmente hace parte de la oferta de Netflix.

Por su parte, ‘Enfermeras’ tuvo un desempeño de 3,69 puntos en rating personas llegando al décimo lugar del ranking de ese día.

En el ponderado de lo más visto de esa fecha, ‘Desafío Siglo XXI’ encabezó el rating con 10,95, seguido de ‘Noticias Caracol’, con 8,71.

El martes 16 de septiembre la tendencia se mantuvo y ‘La Influencer’ llegó a 6,75, mientras que ‘Enfermeras’ salió de lo más visto de la televisión colombiana y su rating estuvo por debajo de 3,3. La posición décima, que había alcanzado el día anterior, la ocupó ‘La Rosa de Guadalupe’, de RCN, que obtuvo justamente 3,3. De momento, solo resta esperar si se mantiene esta tendencia.

Hay que mencionar que en el ranking de lo más aceptado por el público, según Ibope, solo dos producciones de RCN aparecen en las diez más vistas: ‘MasterChef Celebrity’, que ocupa la cuarta posición, y ‘Enfermeras’ ó ‘La Rosa de Guadalupe’ (en la segunda fecha) que se ubican en la décima. Las ocho apuestas restantes corresponden a Caracol: Desafío, Noticias Caracol 7 p.m., La influencer, Noticias Caracol 12:30, Karsu, Luz de mi vida, la Reina del flow 2 y Tormenta de pasiones.

