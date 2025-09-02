Influencer y modelo fue hallado muerto en hotel de Grecia. Esto le pasó

El modelo e influencer Yago Campos fue encontrado sin vida el pasado 23 de agosto en un hotel de lujo, ubicado en la zona playera de Ornos, de la famosa isla de Mykonos.

Días antes, Yago había estado en Dubai celebrando su cumpleaños, el número 25, justamente unas fotos suyas a bordo de un yate y disfrutando del mar se convirtieron en las últimas que subió en su Instagram.

Volviendo a los hechos alrededor de su muerte. Según reportaron medios locales como ProtoThema News, el personal de aseo y limpieza del hospedaje notó que salía agua de la habitación que Yago compartía con un amigo suyo, también generador de contenido, llamado Ryan Silveira.

Por esta razón, los encargados decidieron abrir la habitación. Al hacerlo hallaron los dos hombres inconscientes dentro de la piscina privada del cuarto. Ante esta situación, contactaron a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar y declararon muerto allí mismo a Yago Campos. Por su parte, su amigo aún tenía signos vitales y fue trasladado a la clínica, donde estuvo en coma hasta este fin de semana. Sin embargo, Ryan continúa hospitalizado y en observación.

El fallecimiento del generador de contenido lo confirmó la Embajada de Brasil en Atenas, Grecia. Así mism,o la familia estaría recibiendo apoyo psicológico.

Hermana de Yago Campos desmiente pelea y presencia de drogas

El caso está en manos de las autoridades y para saber con exactitud qué ocurrió la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros ordenó una autopsia para averiguar exactamente qué le pasó al joven brasileño.

Según ProtoThema News, las autoridades habrían hallado una jeringa usada en el balcón y cuatro pequeños paquetes con polvo blanco.

No obstante, Thamyris, hermana de Yago Campos, ha rechazado estas versiones en sus redes sociales y niega que su hermano haya sido consumidor o que hubiera una posible pelea antes del deceso, dijo CNN Brasil. “Nadie ha visto a Yago, nadie sabe nada sobre la causa de su muerte ni acerca de su estado de salud. Lo único que dijeron es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y algunas señales de sangre bajo las uñas”, mencionó.

Thamyris describió a su hermano como un ser especial. Era “un ser humano único” mencionó y complementó: “No era un prostituto, ni un drogadicto, como dicen. Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos”.

