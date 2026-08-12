‘Unidos por los nuestros’: canal y hora para ver el concierto benéfico desde Miami

Más de una veintena de artistas se darán cita este domingo 16 de agosto en el Kaseya Center, de Miami, Florida para donar su talento y recaudar fondos para apoyar a las víctimas de los desastres naturales recientes en Venezuela y Colombia, ocurridos el 24 de junio y el 10 de agosto respectivamente.

‘Unidos por los Nuestros’ se realizará a partir de las 6:00 p.m. (hora Miami) y se estima que durará cerca de seis horas. Al tiempo que los artistas se presenten se realizará una Teletón para recaudar la ayuda material.

Chayanne, Ricardo Montaner, Silvestre Dangond, Marc Anthony y más por Colombia y Venezuela

Dentro de los artistas que estarán en escena se cuentan Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Silvestre Dangond, Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Piso 21, SanLuis, Lasso, Alleh, Zhamira Zambrano, Chyno y Nacho, Free Cover, Corina Smith, Isadora, Jerry Di, Joaquina, Jorge Luis Chacín y Micro TDH.

El concierto Teletón, impulsado por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, será transmitido en Colombia por el Canal Caracol una vez termine el programa ‘La Red’.

La transmisión comenzará a las 5:00 p.m, hora colombiana. Para quienes deseen seguir el evento en digital también Ditu tendrá emisión especial. “Tu apoyo cuenta. ¡Conéctate, disfruta y dona durante la transmisión!“, dice la comunicación sobre la transmisión. La señal de Caracol Internacional también transmitirá los pormenores del concierto, de igual manera, la plataforma Vix.

Los fondos recaudados durante el evento irán destinado a asistencia alimentaria, atención médica, medicamentos y refugios temporales para quienes resultaron afectados por las tragedias. . Parte de esos recursos provendrá de la venta de entradas: CMN y Ticketmaster donarán a la Fundación Univisión el 100 % de sus ingresos netos por la boletería, con un aporte mínimo conjunto de 300.000 dólares.

Dentro del recinto también se contempla la instalación de puntos de recaudación donde los asistentes puedan donar.

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