Patrick Schwarzenegger, quien personificó al rico y detestable Saxon Rafliff en la tercera temporada de la serie de HBO ‘The White Lotus’, se enamoró en la vida real hace una década de la modelo Abby Champion.

La pareja, que se comprometió hace dos años, había pospuesto su matrimonio cuando él recibió la propuesta de hacer parte de la serie, ya que esta se rodó en Tailandia. Allí estuvo el primogénito de Arnold Schwarzenegger y María Schriver por meses.

Aunque se sabía que el actor de 31 años, y la modelo de 28, se iban a casar, no había trascendido la fecha ni el lugar, por ello, este fin de semana fue sorpresivo cuando se filtraron las fotos de la boda a la que acudieron varias estrellas del cine.

El matrimonio que tuvo la connotación de secreto y privado, se realizó en el club de campo Gozzer Ranch ubicado en la ciudad de Coeur d’Alene, en Idaho. Allí novios e invitados gozaron de una vista impresionante del acantilado, según Daily Mail.

Dentro de los asistentes al enlace estuvieron Arnold Schwarzenegger, el padre del novio de 78 años; su exesposa María Schriver, de 69 y madre de Patrick. Así mismo su hermana Katherine, junto a su esposo el también actor Chris Pratt. Rob Lowe, quien compartió escena con Patrick en la serie de HBO también asistió.

Patrick Scahwarzenegger y Abby Champion se casaron a orillas de un lago

Abby lució un vestido en blanco hueso, sin mangas y en la cabeza, un velo largo. Patrick usó smoking. Su padre también optó por el tradicional atuendo.

El romance de Patrick y Abby comenzó diez años atrás y juntos han desarrollado sus respectivas carreras en el entretenimiento. Antes de Abby, Patrick salió unos meses con la famosa Hannah Montana, Miley Cyrus.

Sobre como se conocieron él contaría en una entrevista que “ella estaba en una cita con otro amigo mío, y yo me encontraba allí”. Aunque inicialmente ella lo ignoró luego pudieron conversar y empezaron a salir.

