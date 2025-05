⁠Melissa Gate se quebró en ‘LCDLF’: lloró, está celosa e inconforme ¿por qué?

La semana de las visitas en ‘La Casa de los famosos’ ha traído al estudio a personajes que están fuera de competencia ya que fueron eliminados. Este martes Yaya Muñoz, quien tuvo diferencias con Melisa Gate regresó y lo hizo en compañía de Cris Pasquel. La visita generó sonrisas y abrazos entre los participantes, sin embargo a otros no les sentó muy bien que estuvieran de regreso, así se en calidad de visitantes.

Los cibernautas advirtieron que a Melissa Gate no le cayó en gracia que Muñoz volviera y menos que Emiro se mostrara feliz de volverla a ver. Se mencionó, incluso que estaría celosa. Recordemos que en las últimas semanas ha sido muy evidente la camaradería compañerismo de Gate y Navarro.

“Que se vaya rápido por favor”, Melissa Gate sobre visitantes de ‘La casa de los famosos’

En el confesionario y en un ambiente más íntimo, Gate se mostró incómoda con las visitas.

“Así sean solo visitas que viene a incomodarnos unos días, que se vayan rápido por favor, porque las luces de esta casa no se van a apagar solas..”, se escuchó decir a Melissa quien apuntó: “luego ¿a este gente ya no la habíamos sacado…? qué pereza... pero que no se les olvide que son visitantes y nosotros participantes, somos el top 7”, añadió enfatizando en que llevan casi cuatro meses encerrados y superando pruebas de distinta índole.

Así mismo en las redes sociales, los ciudadanos digitales comentaron el halo de tristeza que se le ha visto a Melissa luego de que el domingo fuera eliminado Fernando Solórzano, a quien ella consideraba su amigo. Le ha dado tan duro la ausencia del actor de ‘Las muñecas de la mafia’ que incluso reconoció que le ha afectado el sueño y no ha podido dormir cómodamente.

Andrés Altafulla apuntó que en efecto, a Melissa la ha tocado la más reciente eliminación “se quedó sin luz y apagada”, le dijo instándola a recuperarse pronto.

“Ustedes han visto que he estado bajoniada rara. tengo que aceptar que sí. lo extraño”, confesó la generadora de contenido que ignora que dentro de las visitas proyectadas esta semana está Karina García con quien tuvo también diferencias.

Sobre el estado de ánimo de Melissa, llamó la atención que ya fuera de competencia Fernando Solórzano, quien mencionó el aprecio que le tiene a Gate reveló que pese a que ella se muestre fuerte, en realidad, es vulnerable. Contó que en principio se la pasaba llorando fuera de cámara, por los duros comentarios que recibía. Recordemos que al salir eliminada, también Yaya llamó la atención por la salud emocional de Melissa y también indicó que lloraba en las noches y no era feliz en el encierro.

