Modelo e influencer fue hallada sin vida en su casa. Era hija de un presentador

“Con mucha tristeza compartimos el fallecimiento inesperado de nuestra hija y hermana”, con ese mensaje que fue publicado en redes sociales, la familia de Emman Atienza, una modelo e influenciadora filipina, confirmó su deceso.

¿De qué murió Emman Atienza?

La joven de 19 años fue hallada sin vida en su casa en Los Ángeles, California, donde se acababa de mudar para continuar con su carrera como modelo e influencer. De acuerdo con la revista People, los resultados forenses del condado de Los Ángeles arrojaron que la influenciadora terminó con su vida.

“Ella trajo mucha alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las vidas de todos los que la conocieron”, aseguraron sus padres Felicia y Kim, y sus hermanos José y Eliana, a través del comunicado. Además, resaltaron la labor que ella hacía con sus seguidores a quienes aconsejaba sobre la importancia de la salud mental. De hecho, había asegurado que “2024 fue un torbellino de altibajos”.

“Tenía una forma de hacer que las personas se sintieran vistas y escuchadas, y no tenía miedo de compartir su propia lucha con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos. Para honrar la memoria de Emman, esperamos que conserven las cualidades que ella rigió: compasión, valentía y un toque extra de bondad en su vida diaria", dice el post en redes sociales.

Sus amigos y seguidores, devastados con la noticia, dejaron sus mensajes despidiendo a la influenciadora: “Siempre veía los videos de TikTok de Emman cuando me sentía un poco deprimida... tenía una energía tan ligera y relajada”, “Le importaba mucho el impacto que generaba con sus plataformas y su capacidad para llegar a personas como ella y hacerlas sentir menos solas”, “su coraje, sonrisas y vida siempre permanecerán en nuestros corazones”, “mi corazón se rompe con el tuyo, estoy tan devastada”.

¿Quién era Emman Atienza?

La influenciadora filipina era hija del reconocido presentador de televisión Kim Atienza y se había mudado a Los Ángeles para alcanzar nuevas metas tanto en la parte personal y profesional. Desde el 2015 utilizaba sus redes sociales para mostrar su día a día y sus logros deportivos en la gimnasia. Tenía más de 224 mil seguidores en Instagram; 866 mil en TikTok y cada uno de sus videos lograban entre 2 y 13 millones de reproducciones.