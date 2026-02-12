Murió actor de k-dramas de 39 años. Publicó un inquietante mensaje horas antes

El actor Eun Woo Jung que se hizo muy popular con el k-drama ‘The Bride of the Sun’, aunque en la historia no tenía un rol protagónico sino uno de reparto, murió este miércoles 11 de febrero.

La noticia sorprendió a sus seguidores no solo porque se trataba de uno de los talentos más representativos de este género audiovisual que comenzó en Corea del Sur, sino porque últimamente el actor había hecho una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde se evidenciaba melancolía.

Los medios surcoreanos indicaron que de momento se ignoran las causas della muerte del joven talento que tenía 39 años. Pero también resaltaron la que fue su última post en Instagram, publicado solo un día antes de confrimarse su fallecimiento.

Se trata de una galería, a manera de carrusel, con tres imágenes: la primera es una foto suya en blanco y negro; enseguida, una de Amy Winehouse, la cantante británica que murió en 2011 luego de atravesar varias crisis de depresión y adicciones; y la tercera fue una foto de Leslie Cheung, famoso actor y cantante oriental que se quitó la vida lanzándose del piso 24 de un hotel y tras haber dejado una carta de suicidio en la que escribió: “¡Depresión! Muchas gracias a todos mis amigos. Muchas gracias al profesor Felice Lieh-Mak. Este año ha sido muy duro. Ya no lo soporto".

Con el mencionado carrusel, Eun escribió un mensaje que no resulta del todo claro “Extrañando celos, lo siento…”, dice el texto que para algunos cibernautas evidencian un momento emocional complejo. Otra publicación que no ha pasado desapercibida es una que data de una semana y es la foto de una luna roja en el cielo que acompañó de un texto inquietante: Una luna roja. “Aguanta o aguanta... Cayendo a pedazos de todos modos...”

Los k-dramas más famosos de Eun Woo Jung

Bride of the Sun. En este relato que cuenta la historia de una joven que decide casarse con un hombre mayor a quien no ama, le significó la visibilización a la fallecida estrella. Su actuación llamó la atención por la solidez y naturalidad.

Five Fingers. Este k-drama que habla de la rivalidad, la ambición y el mundo de la música clásica, también tuvo a Eun Woo en sus créditos. El estelar estuvo en manos de Joo Ji-hoon.

Stranger. Esta historia protagonizada por Cho Seung-woo y Bae Doona, es una de las más famosas del género y allí Eun Woo Jung tuvo un rol secundario.

