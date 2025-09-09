Murió Baddie Winkle, famosa influencer de 97 años: “Una estrella ascendió”

El mundo digital está de luto. Baddie Winkle, la famosa influencer estadounidense, considerada la “abuela favorita de las redes sociales” murió a los 97 años, dejando un legado que perdurará a través de las generaciones. Su familia compartió la triste noticia en un conmovedor comunicado.

“Una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle bailó hasta el cielo. Era alegría, rebeldía y ternura, todo en uno. La corona es eterna, y su amor en muchos reinos vivirá para siempre. Esto no es un adiós, es un hasta luego, mi superestrella”, escribió uno de sus bisnietos, quien reveló que la influenciadora murió el pasado 4 de septiembre.

Paris Hilton reaccionó a la noticia: "Era un icono 🥹, te mando mucho cariño", escribió en Instagram. Asimismo, otros usuarios y seguidores lamentaron su partida: “Era una auténtica joya y trajo alegría e inspiración a muchos”, “una de las primeras mujeres que empezó a cambiar mis pensamientos negativos sobre el envejecimiento”, “ella trajo tanta alegría a este mundo”, “inspiró a muchos otros a vivir sus vidas sin el miedo a lo que la sociedad quiere convertir en realidad”, “gracias por hacer que envejecer parezca tan genial”.

¿Quién era Baddie Winkle?

Su nombre de pila era Helen Ruth Elam, pero en redes sociales era conocida como Baddie Winkle. Nació el 18 de julio de 1928 en Hazard, Kentucky y se hizo famosa en el mundo digital cuando tenía 85 años gracias a sus atuendos llamativos, llenos de color, lentejuelas y mensajes positivos. Kennedy Lewis, su bisnieta, la ayudó a subir una imagen a X, anteriormente conocido como Twitter, mostrando que llevaba puesta ropa suya, llamando la atención de los internautas.

Desde que lanzó su cuenta de Instagram en 2014, cautivó a millones de seguidores que admiraban su carisma y su lema de vida: “Robándote a tu hombre desde 1928”.

La popularidad de Winkle la llevó a convertirse en embajadora de marcas internacionales, a participar en campañas publicitarias y a colaborar con celebridades del mundo de la música y el entretenimiento.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Baddie fue un verdadero ícono de empoderamiento y libertad. Durante la última década, brilló en alfombras rojas y en festivales de música como Coachella y participó en programas de televisión, siempre destacando su autenticidad.

En el 2016, la revista Time la incluyó en su lista de las 30 personas más influyentes de internet, junto a figuras de talla internacional como Cristiano Ronaldo.