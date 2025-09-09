¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Murió Baddie Winkle, famosa influencer de 97 años: “Una estrella ascendió”

La creadora de contenido, conocida como ‘La bisabuela de internet’, se destacó por sus coloridos looks y su extrovertida personalidad.

Por Redacción Vea
09 de septiembre de 2025
La creadora de contenido, conocida como ‘La bisabuela de internet’, se destacó por sus coloridos looks y su extrovertida personalidad.
Fotografía por: Instagram

El mundo digital está de luto. Baddie Winkle, la famosa influencer estadounidense, considerada la “abuela favorita de las redes sociales” murió a los 97 años, dejando un legado que perdurará a través de las generaciones. Su familia compartió la triste noticia en un conmovedor comunicado.

“Una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle bailó hasta el cielo. Era alegría, rebeldía y ternura, todo en uno. La corona es eterna, y su amor en muchos reinos vivirá para siempre. Esto no es un adiós, es un hasta luego, mi superestrella”, escribió uno de sus bisnietos, quien reveló que la influenciadora murió el pasado 4 de septiembre.

Paris Hilton reaccionó a la noticia: "Era un icono 🥹, te mando mucho cariño", escribió en Instagram. Asimismo, otros usuarios y seguidores lamentaron su partida: “Era una auténtica joya y trajo alegría e inspiración a muchos”, “una de las primeras mujeres que empezó a cambiar mis pensamientos negativos sobre el envejecimiento”, “ella trajo tanta alegría a este mundo”, “inspiró a muchos otros a vivir sus vidas sin el miedo a lo que la sociedad quiere convertir en realidad”, “gracias por hacer que envejecer parezca tan genial”.

Vínculos relacionados

¿Quién era y de qué murió la presentadora Celeste Wilson?: “Estamos desconsolados”
Murió famosa influencer en medio de un tiroteo. Sospechoso fue arrestado
Murió famosa pareja de influencers tras grave accidente: “juntos para siempre”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Quién era Baddie Winkle?

Su nombre de pila era Helen Ruth Elam, pero en redes sociales era conocida como Baddie Winkle. Nació el 18 de julio de 1928 en Hazard, Kentucky y se hizo famosa en el mundo digital cuando tenía 85 años gracias a sus atuendos llamativos, llenos de color, lentejuelas y mensajes positivos. Kennedy Lewis, su bisnieta, la ayudó a subir una imagen a X, anteriormente conocido como Twitter, mostrando que llevaba puesta ropa suya, llamando la atención de los internautas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Desde que lanzó su cuenta de Instagram en 2014, cautivó a millones de seguidores que admiraban su carisma y su lema de vida: “Robándote a tu hombre desde 1928”.

La popularidad de Winkle la llevó a convertirse en embajadora de marcas internacionales, a participar en campañas publicitarias y a colaborar con celebridades del mundo de la música y el entretenimiento.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Baddie fue un verdadero ícono de empoderamiento y libertad. Durante la última década, brilló en alfombras rojas y en festivales de música como Coachella y participó en programas de televisión, siempre destacando su autenticidad.

En el 2016, la revista Time la incluyó en su lista de las 30 personas más influyentes de internet, junto a figuras de talla internacional como Cristiano Ronaldo.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Baddie Winkle

Murió Baddie Winkle

Quién era Baddie Winkle

Baddie Winkle Instagram

La bisabuela de internet

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar