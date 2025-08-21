Murió Carlos ‘El Cerdo’ Molina de ‘La Tele Letal’ y ‘El Siguiente Programa’

Sobre las 3:41 p.m. de este jueves 21 de agosto, fue confirmada la muerte de Carlos Molina, conocido como ‘El Cerdo’ de la televisión. La noticia fue publicada en el perfil de X de La Tele Letal, programa del cual hizo parte el actor junto a Martín de Francisco y Santiago Moure.

“Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”, se lee.

Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos. pic.twitter.com/PL7coBVI7V — La Tele Letal (@LaTele_Letal) August 21, 2025

En redes sociales, seguidores de Molina han expresado su tristeza por la partida del humorista: “Se nos fue el iguazo más amado: Cerdo Molina compañero de los grandes irreverentes Martin de Francisco y Santiago Moure. Gracias por todo Cerdo. Paz en su tumba”.

Se nos fue el iguazo más amado: Cerdo Molina compañero de los grandes irreverentes Martin de Francisco y Santiago Moure.

Gracias por todo Cerdo! Paz en su tumba#CerdoMolina#QEPD#RIPCerdoMolina pic.twitter.com/GW3Jp4f7r0 — El Sig Quac Zoo (@QuacSigZoo) August 21, 2025

El Dato! Lo vimos en "La Familia de la Cerda" en #LATELE con @CarlosVives y sus amigos. Falleció #Cerdo q.e.p.d. Carlos “Cerdo” Molina ... El Puerco ... de los Premios Fo. pic.twitter.com/nGmRYMPWvA — Luis G. Sosa "Pike X" (@Pikerias) August 21, 2025

¿De qué murió Carlos ‘El Cerdo’ Molina?

Aunque no han revelado las causas de la muerte del actor, en Vea nos comunicamos con Martín de Francisco, con quien compartió set en La Tele Letal, y nos reveló que fue por complicaciones en su corazón y en los riñones. En 2022 se conoció que el actor tuvo que someterse a una cirugía de corazón y en ese momento fue internado en la UCI.

“Lo conocimos hace tantos años, en el 93, cuando fuimos a hacer una novela dentro de La Tele, ahí lo vimos por primera vez y nos pareció magnético. Lo llamamos a trabajar con nosotros para que se quedara como parte del elenco y era un personaje que hacía, el cerdo, un personaje que nos dio muchas alegrías. Disfrutábamos mucho de tenerlo de compañero, fue muy buena persona, la gente lo amaba y lo sigue amando a él, es inolvidable para cualquier seguidor de La Tele, por el que más preguntan es por él”, nos dijo De Francisco.

¿Quién era Carlos ‘El Cerdo’ Molina?

Molina creció en una familia numerosa, siendo el segundo de 11 hermanos. A pesar de su fama, siempre se mantuvo muy conectado con su comunidad en Bosa, Bogotá, donde vivía con su padre y otros familiares. Además, se aventuró en el mundo del entretenimiento como empresario artístico, representando a talentos emergentes como Marbelle y logrando que Blanca Ligia Franco se uniera al elenco de La Tele Letal.

En su adolescencia tuvo un accidente que, sin pensarlo, lo hizo encontrar su carrera en la televisión: se cayó desde un quinto piso mientras trabajaba como obrero de construcción, causándole una fractura en el fémur. Desde ese momento, sintió que le habían dado una segunda oportunidad en la vida.