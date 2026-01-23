Murió Francis Buchholz, bajista de Scorpions. Tenía 71 años

“Con una tristeza abrumadora y el corazón destrozado, compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció tras una batalla contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor", con este mensaje la esposa de Francis Buchholz, Hella, dio a conocer que el músico falleció.

El bajista de la icónica banda Scorpions batalló contra el mencionado mal y murió a los 71 años.

“Tenemos el corazón hecho pedazos. Durante su lucha contra el cáncer, estuvimos a su lado, afrontando cada desafío como familia, exactamente como él nos enseñó”, indicó la ahora viuda en su mensaje.

“Gracias por su lealtad y amor inquebrantables. Ustedes le dieron el mundo, y él les devolvió su música. Aunque las cuerdas han enmudecido, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó”, puntualizó.

¿Quién era Francis Buchholz?

Francis Buchholz nació el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania. Comenzó en la música a los 11 años y a los 15 ya tocaba el bajo. Cuando terminó la secundaria, comenzó a interesarse por ser parte de los grupos y las bandas de rock de la época. En los 70’s se integró a la agrupación Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning.

Posteriormente, se dio su incorporación a Scorpions, junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker y se convirtió en su bajista estrella.

El músico fue parte de los grandes trabajos de la banda alemana. Desde Fly to the Rainbow, en 1974; hasta Crazy World, de 1990.

En 2012 se presentó en varios conciertos con Michael Schenker, exguitarrista líder de Scorpions, como parte del tour Temple of Rock.

Tras difundirse la noticia, algunos de sus colegas se expresaron. Uli Jon Roth, el guitarrista de Scorpions, dijo: “¡Muy triste! Éramos amigos. ¡Mis más sinceras condolencias para Hella y la familia!”.

Aquí más noticias que son tendencia