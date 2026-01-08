Logo Revista Vea
⁠Murió Gerson Leos, integrante de la Banda MS: “Lo despedimos con mucha tristeza”

La agrupación sinaloense confirmó a través de sus redes el fallecimiento del artista quien tenía 39 años.

Por Redacción Vea
08 de enero de 2026
La agrupación sinaloense confirmó a través de sus redes el fallecimiento del artista quien tenía 39 años.
El mundo de la música regional mexicana está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la agrupación dio a conocer la noticia: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino” se lee.

¿De qué murió Gerson Leos?

De acuerdo con los reportes de los medios de comunicación, el músico se encontraba en un juego amistoso de beisbol en los Campos Deportivos del Club Sarabia, cuando sufrió un infarto fulminante que terminó acabando con su vida. Oswaldo Silva Carreón, mejor conocido como Walo, amigo cercano de Gerson le dedicó unas emotivas palabras de despedida:

“Siento un profundo pesar, una profunda tristeza en mi corazón. Aún no puedo asimilarlo… no puedo conciliar el sueño. Quedaron tantas cosas pendientes hijo… Agradezco a DIOS por el tiempo que nos regaló con tu presencia y tu vida. Él sabe que fuiste alguien que me ayudó demasiado en mis momentos más difíciles (musicalmente y profesionalmente hablando). Quién me daba palabras de aliento cuando yo mismo había perdido la confianza en mí”, se lee en un post donde recopiló fotos y videos junto al pianista.

Finalmente, Walo se refirió a la ausencia que se sentirá en la agrupación sin Gerson. “Será difícil en el escenario el voltear atrás a mi izquierda y ya no verte ahí. A tu familia, esposa @sarahholcombedeleos y a tus bellos hijos, mi más sincero anhelo, el que DIOS traiga pronta paz a sus corazones. Vuela alto. Descansa en paz y de nuevo gracias por todo hijo”.

