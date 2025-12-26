Logo Revista Vea
Murió Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, a los 65 años

El artista falleció este viernes, según informó la banda a través de un comunicado en su sitio web oficial.

Por Redacción Vea y Agencia EFE
26 de diciembre de 2025
EFE/ Camila Díaz
Fotografía por: Camila Díaz

“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad”, señala la publicación.

El multiinstrumentista nació en Londres en 1960 que comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años sumándose con el baterista Paul Langwith al dúo de guitarras de The Plan, que integraban Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Antes de incorporarse oficialmente a The Cure, Bamonte fue asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder, durante la gira de 1984.

Descrito por el grupo como “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo”, Bamonte fue integrante esencial de The Cure desde 1990 cuando ingresó de lleno a la agrupación después de colaborar entre los años 1984 y 1989.

¿Quién era Perry Bamonte?

Bamonte participó en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure donde grabó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado. Además se presentó en más de 400 conciertos con la banda durante 14 años.

Aunque dejó la banda en 2005 para dedicarse a la ilustración y a la pesca con mosca, regresó previo a la incorporación del grupo al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2019. Finalmente volvió en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World.

“Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia, le echaremos mucho de menos”, concluye el mensaje de la banda.

La banda se despidió del artista con un conmovedor mensaje. (Photo by Harmony Gerber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

(Photo by Harmony Gerber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Fotografía por: HARMONY GERBER

