Murió John Cunningham, actor de ‘El club de los poetas muertos’, a los 93 años

El artista, quien participó en producciones originales de Broadway como ‘Cabaret’, murió en su casa de Nueva York, informó su familia.

Por Agencia EFE
10 de enero de 2026
El artista, quien participó en producciones originales de Broadway como 'Cabaret', murió en su casa de Nueva York, informó su familia.
Fotografía por: Instagram

De acuerdo con información de medios de comunicación internacionales, John Cunningham murió en la madrugada del pasado martes en su residencia, ubicada en Rye, Nueva York, donde vivía desde 1969. De acuerdo con un obituario, compartido por ‘Entertainment Weekly’, el actor falleció rodeado de su familia. Su esposa le dio el último adiós mientras le sostenía la mano. Sus hijos, Christopher, Catherine y Laura, también estuvieron presentes.

¿Quién era John Cunningham?

Durante casi 70 años de carrera, John Cunningham actuó en numerosas obras de Broadway con papeles como Nikos en ‘Zorba’, Clifford Bradshaw en ‘Cabaret’, Nicholas Pym en ‘The Sisters Rosensweig’, John Adams en ’1776′ y el capitán E.J. Smith en ‘Titanic.

“Mi mayor placer es intentar mejorar. Así que mi ritual es tomarme un tiempo para mí mismo, repasar lo que ha sucedido, prepararme para que la inspiración me llegue en el momento en el escenario. Estar preparado para estar vivo”, dijo en una entrevista con Playbill en 1997.

En el cine, Cunningham tuvo papeles secundarios en películas como ‘Mystic Pizza’ y ‘Dead Poets Society’. Su trabajo en televisión incluye también apariciones en ´Law and Order’, ’30 Rock’ y ‘The Good Wife’.

