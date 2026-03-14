Murió Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, leyenda del heavy metal

Este sábado 14 de marzo, se conoció la muerte de Phil Campbell, el legendario guitarrista de Motörhead, la banda británica de rock and roll fundada en 1975 en Londres por el bajista, vocalista y compositor, Lemmy Kilmister.

¿De qué murió Phil Campbell?

De acuerdo con sus familiares, quienes emitieron un comunicado a través de redes sociales, el artista tuvo unos quebrantos de salud que, finalmente, le cobraron su vida. De hecho, el mes pasado tuvo que cancelar varios conciertos en Australia y Europa: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien partió pacíficamente anoche después de una larga y valiente lucha en cuidados intensivos tras una compleja operación. Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como ‘Bampi’. Todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo lo querían profundamente y lo extrañaremos muchísimo”.

Sus fanáticos lo han despedido con sentidos mensajes: “¡Descansa en paz, amigo! ¡Te queremos!”, “gracias por la música y la humanidad, una verdadera estrella del rock con un corazón bondadoso”, “descansa en paz, mi estrella de rock favorita. Me entristece profundamente esta noticia. Mis oraciones y un fuerte abrazo a su familia”, “Lamento mucho esta noticia. Una auténtica leyenda. Descansa en paz, Phil”.

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¿Quién era Phil Campbell?

Nacido el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd, Gales, Philip Anthony Campbell comenzó a tocar la guitarra desde muy joven, inspirado por leyendas del rock como Jimi Hendrix y Tony Iommi. Su talento lo llevó a abrirse camino en la escena del heavy metal británico, y en 1984 se unió a Motörhead, una banda que transformaría su carrera y lo haría un nombre reconocido en la música a nivel mundial.

Dentro de Motörhead, Campbell participó en 16 álbumes de estudio y fue una pieza clave en la evolución del grupo, aportando un estilo único que definió el sonido de la banda en discos icónicos como Orgasmatron, Inferno y The Wörld Is Yours. Su presencia en la banda se extendió hasta 2015, cuando el grupo se disolvió tras la muerte de Lemmy Kilmister, una figura central en el rock y el heavy metal. Después de la disolución de Motörhead, Campbell no se detuvo y continuó su carrera musical formando el proyecto Phil Campbell and the Bastard Sons junto a tres de sus hijos. Con esta nueva banda, siguió recorriendo escenarios y manteniendo vivo el espíritu del rock que lo ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria artística.