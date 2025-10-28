Daniel Arenas regresa a las telenovelas con famosa actriz mexicana

Fue a finales del 2024 cuando el actor colombiano Daniel Arenas dejó de ser presentador del programa mañanero de la cadena Telemundo, Hoy Día. Su salida generó muchas preguntas y él se pronunció. “Esta es una decisión muy personal y que viene del corazón. Lo consulté, ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, está 100% en esta decisión, en este momento de vida. Estoy enormemente agradecido con esta oportunidad que me dieron, este proceso de estar con ustedes todos los días. Para mí fue un honor. El aprendizaje ha sido enorme, pero hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiende a capa y espada las prioridades en la vida. En este momento tengo unas muy personales y por eso tomé la decisión, esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión”, explicó Arenas, dejando claro que en su situación no estaba involucrado un despido.

Recordemos que se rumoró que habría quedado fuera del proyecto por un comentario suyo que pudo haber molestado a la familia Aguilar y que Pepe habría pedido su cabeza, sin embargo, esto se mantuvo en el plano de la especulación.

Daniel Arenas regresa a México a grabar Amor en custodia

Hace poco Daniel fue visto con un showrunner de la cadena Telemundo y surgieron comentarios acerca de que podría estar en una novela de esa cadena También se mencionó que estaría sonando en un proyecto de Caracol en Colombia, pero tampoco se dio.

Ahora trasciende que en realidad, Arenas si regresará al mundo de las telenovelas, pero no en Estados Unidos y tampoco en nuestro país, sino en México, donde goza de amplia popularidad.

Según varias publicaciones aztecas especializadas en novelas, será en una nueva versión de la historia Amor en custodia en la que volverá a escena el colombiano.

Arenas compartiría créditos con la mexicana Silvia Navarro, a quien hemos visto en Cuando me enamoro, y el productor de esta novela sería Juan Osorio.Navarro regresaría así a las telenovelas luego de 9 años su última novela en Televisa fue ‘Caer en tentación’, en el 2017 y Arenas volvería luego de 5 años cuando estuvo ‘S.O.S me estoy enamorando’ en el 2021.

Según el periodista Juan José Origel la pareja juvenil estará conformada por Paulina Goto y Diego Klein.

Las versiones de Amor en custodia

Hay que mencionar que esta historia, también conocida originalmente con el nombre Amores verdaderos es Argentina. En Colombia esta trama también ya se hizo y protagonizó Alejandra Borrero en el 2012. Televisa, por su parte, hizo una primera versión de Amor en Custodia. Erika Buenfil y Eduardo Yáñez, además de Eiza González y Sebastián Rulli. En esa ocasión, Nicandro Díaz fue el productor.

Por su parte el canal TV Azteca también hizo una versión que contó con las actuaciones de Margarita Gralia, Paola Núñez, Sergio Basañez, Andrés Palacios y Adriana Louvier,

