Omar Murillo se pronunció tras confirmarse separación de su esposa. Esto dijo

Fue este martes 6 de enero que la cantante generadora de contenido Koral Costa se sinceró en sus redes sociales al responder una pregunta a una de sus seguidores, que le indagó por su situación matrimonial y dijo de manera lacónica dijo “si me separe”, refiriéndose a Omar Murillo, también conocido como Bola Ocho, debido al rol que interpretó en las producciones ‘Las Detectivas y el Victor’ y ‘El man es Germán’.

De esta manera se habría terminado una relación de 17 años que hay que mencionar dio mucho de qué hablar. Coral dijo además en su mensaje, que subió a sus redes sociales, que no fue falta de amor, sino que los dos privilegiaron las metas personales y los sueños. “No tienes el derecho de retener los sueños de nadie”, fueron algunas de las explicaciones que dio.

Hasta el momento Omar no se había pronunciado. El actor que hace pocos días dio a conocer que ahora está viviendo en la capital española y ha mostrado en sus redes su nuevo domicilio, pareció reaccionar a las declaraciones de Coral con una publicación.

Omar Murillo: “A veces se pierde”

En su Instagram, Bola Ocho subió imágenes de él sentado en una silla y le escribió: “A veces se gana, otra veces se pierde”, frase que acompañó con emoticones de corazones rojos rotos.

En la imagen donde Murillo se ve pensativo, vestido con chaqueta de invierno y sombrero suena la canción de los Inquietos del Vallenato, Recuérdame, que habla de una pareja que se ha dejado pero él le pide que lo recuerde siempre.

“Piénsame, donde tú estés... Piénsame, yo soy tu amor... Si me pides antes de marcharte... Que te espere, aquí estaré siempre... Sabes que sí, mi amor... Por siempre te amaré y te querré mi amor... Por siempre te amaré y te querré mi amor”, es parte de la letra de la canción que puso Omar en su post y que podría sugerir que la historia de él y Koral aún no ha concluido del todo.

Algunos de los comentarios que ha tenido la publicación en realidad son preguntas sobre su esposa. Los cibernautas le indagan sobre si es verdad que se separó, pero Omar no ha respondido nada más al respecto.

También hay que mencionar que algunos no creen que se hayan separado, sino que todo obedece a una campaña o estrategia para llamar la atención en las redes sociales y seguir vigente. De momento la única confirmación de esta ruptura la ha dado Koral Costa.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento