Publican autopsia de Gene Hackman. Pasó días sin comer y más revelaciones

Las muertes de Gene Hackman ocurrida el 18 de febrero pasado y la de su esposa, la pintora Betsy Arakawa, fallecida el 12 de febrero, se convirtieron en la noticia en Hollywood, pues evidenciaron la lejanía del matrimonio de sus familias y luego, la manera en que vivían en su mansión en Santa Fe, Nuevo México.

La pareja fue sepultada en un servicio privado a comienzos de mes. Hace unas semanas, había trascendido que su familia no deseaba que se publicara el informe de la autopsia. Aún así y conforme a las leyes del estado, esta ha sido revelada. TMZ informó lo divulgado por la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México.

Según el informe, Gene Hackman, quien se determinó murió por afección cardíaca y y tenía un avanzado estado de Alzheimer, tenía “antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva” y “cambios hipertensivos crónicos graves” en sus riñones.

Gene Hackman no padeció Hantavirus y llevaba días sin comer

La autopsia también señaló “características neurodegenerativas consistentes con la enfermedad de Alzheimer”. También se estableció Hackman, de 95 años, dio negativo para Hantavirus, la enfermedad que mató a su esposa, Betsy, de 65 años, seis días antes de que el actor muriera.

Otro hallazgo relevante fue que presentaba un ayuno prolongado, es decir al momento de su muerte llevaba días sin comer. Esto no resulta inesperado, teniendo en cuenta que por su Alzheimer, no podía mantenerse o suplir sus necesidades por sí solo y era su esposa quien le suministraba alimento y medicamentos.

Recordemos que los cuerpos del actor y su esposa fueron hallados por algunos trabajadores eventuales que llamaron al 911. COn ellos, en un clóset, también fue encontrado un perro que había sido adoptado por la pareja y había tenido tratamiento veterinario unos días antes, razón por la cual estaba en una jaula.

De otro lado, también TMZ publicó que por la mansión del matrimonio fueron hallados románticas notas que Gene le dejaba a su esposa. No se sabe cuándo exactamente fueron escritas, pero dejan al descubierto el romanticismo del actor con su pareja. “Te amo a ti y a los chicos, G”, “chica encantadora”, “Jo, jo, voy a ver a la Maga, la Maga de Achie, Pokie. Me apuñala por aquí y por allá, me apuñala casi por todas partes (casi). Pero sobrevivo porque después sigo vivo. (A veces, por los pelos)”, decían algunas de las notas halladas, en las que se ve el buen humor del actor.

