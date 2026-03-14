Silvestre Dangond confirma nuevo concierto en Bogotá: fecha, lugar y boletas

En el 2025 Silvestre Dangond marcó un hito en su carrera artística, ya que tras cerca de una década de no trabajar con Juancho de la Espriella, su compañero de fórmula y con quien alcanzó el estrellato, volvió a producir un álbum junto a él.

El nacido en Urumita fue claro en que sería ‘El último baile’, así se titula la producción, el regreso del dúo sería solo por esta oportunidad y que además del disco incluiría una gira y luego, los músicos se separarían para continuar con sus carreras musicales en solitario.

Un asunto quedó más que claro Silvestre y Juancho son más que compañeros en escena, son amigos entrañables que decidieron resolver cualquier diferencia para seguir creciendo como artistas.

Los meses siguientes al lanzamiento de ‘El último baile’, Silvestre y Juancho de la Espriella se han presentado en distintos escenarios nacionales e internacionales en una exitosa gira que terminará este 2026.

¿Cuándo estará Silvestre dangond en Bogotá nuevamente?

En charla con W Radio, de Caracol, Silvestre reveló que el cierre del tour será en el mítico estadio El Campín, donde el artista se presentará por cuarta ocasión.

Será el 15 de mayo cuando se suban a la tarima por última vez los amigos y músicos de El último baile.

Los organizadores anunciaron que las entradas para este espectáculo estarán disponibles desde el 17 de marzo en TuBoleta.

“Es el momento de cerrar la gira más exitosa de Colombia, no será un concierto más, se los aseguro; y qué mejor que hacerlo en Bogotá”, dijo Dangond en la entrevista de Caracol radio.

Silvestre Dangond celebrará con este show sus 23 años de trayectoria. “Es el momento de cerrar la gira más exitosa de Colombia, no será un concierto más, se los aseguro; y qué mejor que hacerlo en Bogotá”.

El concierto en la capital se realizará tras presentaciones con boletería agotada en exigentes recintos estadounidenses en Chicago y Newark yDdallas, donde estará este 14 de marzo.

El tour ‘El Último Baile’, ha recorrido más de 15 estadios en Colombia, reuniendo a más de 500 mil asistentes. Durante todo el recorrido tuvo de invitados a: Sebastián Yatra, Nacho, Natti Natasha, Farruko, Gian Marco, Zion, Guaynaa, Noel Schajris, Bacilos y Banda MS.

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