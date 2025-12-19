Retiran título a candidata de Miss Universe 2025 por polémica foto que publicó en redes

Las controversias que rodearon la edición 2025 de Miss Universe no fueron pocas y mantuvieron al certamen en el foco público, incluso antes de la noche final. Uno de los momentos más comentados tuvo lugar en Tailandia, cuando Fátima Bosch, representante de México, protagonizó cruce público con Nawat Itsaragrisil, director del Miss Grand International y responsable de parte de la operación logística del evento local.

La polémica reapareció cuando empezaron a circular en redes sociales declaraciones de Omar Harfouch, quien renunció al comité de selección porque, según sostuvo, se habrían manipulado los resultados para favorecer a algunas candidatas. Dichas afirmaciones señalaron presuntos vínculos comerciales entre Raúl Rocha —copropietario y presidente del concurso— y el padre de Bosch, lo que habría influido en la decisión de coronar a la mexicana como nueva reina.

Ahora, casi un mes después de la ceremonia de coronación, un nuevo escándalo puso al certamen en el ‘ojo del huracán’. La representante de Finlandia para Miss Universe 2025 perdió su título después de que una fotografía publicada en redes sociales generara una ola de cuestionamientos.

¿Por qué quitaron el título a Miss Universe Finlandia 2025?

La protagonista de la nueva polémica es Sarah Dzafce, quien se coronó como Miss Finlandia 2025 en septiembre pasado. Sin embargo, su título le fue despojado en horas recientes tras la difusión de una imagen en la que aparece estirándose los párpados, gesto que históricamente se ha asociado como burla hacia las personas de origen asiático.

Sumado a esta imagen, la publicación de Sarah estuvo acompañada por una frase en finlandés que hace referencia a “comer con un chino”, contenido que desató críticas inmediatas desde Japón, Corea del Sur y China.

Una vez la publicación se viralizó, la modelo borró la imagen y ofreció disculpas públicas. En su mensaje admitió que entiende la indignación provocada, aun cuando advirtió que su intención no fue ofender a ninguna comunidad.

Además, Sarah Dzafce sostuvo que el gesto estuvo relacionado con un dolor de cabeza y que el texto fue agregado por un amigo sin su autorización. Sin embargo, sus palabras avivaron la polémica por parte de quienes señalaron que el contexto no justifica la acción.

La organización de Miss Finlandia evaluó el caso durante varios días hasta comunicar su decisión: retirar el título. En dicho pronunciamiento se manifestó que la figura de una reina nacional implica responsabilidad pública y que el material divulgado no es compatible con los valores del certamen, especialmente en asuntos relacionados con respeto e igualdad:

“Miss Finlandia no acepta el racismo, la discriminación o el discurso de odio en ninguna forma”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí