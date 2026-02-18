Revelan causa de la muerte de Victoria, la hija de Tommy Lee Jones hallada en un hotel

El pasado primero de enero, las autoridades locales californianas llegaron al Fairmont San Francisco Hotel debido a una llamada de alerta que recibieron por una emergencia en el pasillo de la planta 14 del hospedaje.

Cuando llegaron al lugar, no había nada que hacer. En el sitio fue declarada muerta Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones. Eran las 2:52 a.m., hora local

Embarazo, arrestos y problemas de salud mental de Victoria Jones

En las semanas posteriores al fallecimiento de Victoria se filtró información sobre varios quebrantos de salud de la joven, relacionados con su salud emocional. También trascendido que había enfrentado a distintos problemas legales en el pasado, lo que había llevado a su famoso padre a solicitar la tutela en agosto de 2023.

El San Francisco Chronicle aseguró que Victoria estuvo en un hospital bajo custodia psiquiátrica involuntaria, después de que los expertos médicos y autoridades determinaran que representaba un riesgo para sí misma o para terceros. Posteriormente su famoso padre buscó rehabilitación para ella.

De otro lado también se informó, de acuerdo a la revista US Magazine, que Victoria estuvo embarazada en octubre, es decir más de dos meses antes de su muerte. La joven de 34 años también enfrentó cargos por delitos como intoxicación pública y resistencia a un oficial de policía en el condado de Santa Cruz. Se había anticipado que al momento de su fallecimiento no estaba embarazada.

¿De qué murió Victoria Jones?

Este martes 17 de febrero se confirmó la causa de la muerte de la hija de cintas como Hombres de negro y El fugitivo y Doble culpa.

La Oficina del Forense Jefe de San Francisco informó que Victoria, falleció por los efectos tóxicos de la cocaína, y que su deceso fue clasificado como accidental tras la autopsia y los análisis correspondientes.

El informe del Departamento de Bomberos y la grabación del despacho original revelaron que el incidente fue registrado como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”. Lo anterior indica signos de cianosis, un síntoma asociado a la falta de oxígeno en sangre durante una posible sobredosis.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

