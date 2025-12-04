Revelan las causas de la muerte de la ‘Barbie humana’. Esto arrojó la autopsia

Bárbara Jankavski Marquez se sometió a 27 cirugías para parecerse a la Barbie, la famosa muñeca de la empresa estadounidense de juguetes Mattel. A comienzos de noviembre, se conoció que la influenciadora de 31 años fue hallada sin vida en la casa de un abogado en Sao Paulo.

¿Qué pasó con Bárbara Jankavski?

En ese momento, medios de comunicación revelaron que la ‘Barbie humana’, presuntamente, había sido contratada por “servicios sexuales” por un hombre quien dio aviso a las autoridades cuando notó que no se movía. De igual manera, se había dicho que, al parecer, la pareja consumió sustancias ilícitas y que, posteriormente, ella se habría quedado dormida.

En las últimas horas, se conocieron los resultados del Instituto Médico Legal que determinó que Bárbara sufrió un infarto producto de una sobredosis de cocaína. Los exámenes toxicológicos revelaron presencia de droga en su organismo, por lo que las autoridades descartaron las hipótesis como muerte natural por enfermedad o algún tipo de agresión.

El cuerpo de la creadora de contenido brasileña, quien se había realizado 27 cirugías estéticas, fue hallado en Sao Paulo. Fotografía por: Marcos Muti

¿Muerte accidental o asesinato?

Cuando el cuerpo policial llegó al lugar de los hechos, encontró a la creadora de contenido semidesnuda y con lesiones en un ojo y en la espalda. En ese momento, una testigo afirmó que ella había resbalado se había caído. Tras la investigación, los peritos coincidieron en que las marcas de las heridas referían una caída accidental y no estaban relacionadas con algún tipo de violencia física.

Aunque esos fueron los resultados de la investigación, la familia de la ‘Barbie humana’ está pidiendo que su muerte se investigue como un asesinato. Por ahora, el expediente no ha sido archivado y la Secretaría de Seguridad aseguró que “otras diligencias siguen en curso para la conclusión del sumario policial”.

El hombre que se encontraba con la brasileña fue identificado como Renato De Vitto, un reconocido abogado quien reconoció al ser interrogado que contrató a la influencer como escort para una noche de sexo y drogas. Tras el deceso, el profesional en leyes se apartó temporalmente de la Defensoría Pública por estrés postraumático.