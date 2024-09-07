Logo Revista Vea
Ryan Castro se pronunció tras cancelación de su Live Session en Bogotá

‘El cantante del Ghetto’ intentó cambiar la locación para complacer a sus seguidores luego que cancelaran su presentación en La Candelaria, pero tampoco fue posible. Esto dijo.

Por Redacción Vea
11 de octubre de 2025
‘El cantante del Ghetto’ intentó cambiar la locación para complacer a sus seguidores luego que cancelaran su presentación en La Candelaria, pero tampoco fue posible. Esto dijo.   EFE/ Carlos Ortega
Fotografía por: Carlos Ortega

Para este viernes 10 de octubre, Ryan Castro tenía programado un Live Session en el barrio La Candelaria en Bogotá. El artista había convocado a sus fanáticos para que asistieran al show gratuito a las 6:00 p.m. en la cancha del Parque La Concordia; sin embargo, horas antes fue cancelado por la alcaldía local. “La Candelaria es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley”, dijo Angélica Angarita Serrano, alcaldesa local.

¿Qué dijo Ryan Castro por la cancelación de su presentación en Bogotá?

Pese a la negativa de esa localidad para realizar su Live Session, el artista buscó otra alternativa. A través de sus redes sociales dijo: “Estoy acá con todo el cariño que me ha dado esta ciudad y su gente en toda mi carrera queriendo regalarles un momento especial más para todas esas personas que no lograron comprar su entrada para mi concierto. De mi bolsillo financié este evento para que todos pasáramos una tarde increíble, pero hoy mismo recibimos la noticia de la revocatoria de los permisos. Junto con mi equipo estoy buscando solución en un espacio que cumpla con los requisitos hoy mismo. Aquí estoy, soy de ustedes. Apenas resuelva les digo dónde nos vamos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe”.

Ryan Castro se pronuncia.

Ryan Castro se pronuncia.

Fotografía por: Instagram

Minutos después, ilusionó a sus seguidores al confirmar una nueva locación. Anunció que se presentaría en el barrio El Dorado, en el Mirador La cueva del arco. Luego, posteó un video desde un carro, donde dijo: “Ya vamos para allá. Vamos es a parchar, no hay que pagar ni chimba”. Sin embargo, sobre las 7:00 p.m., afirmó que tampoco lo habían dejado presentarse allá.

“Imposible la parchada, ome. Se las quedo debiendo, Bogotá, no nos dejaron en ninguna parte”, escribió en una historia. Por ahora, se desconocen los motivos, al igual que en La Candelaria, sería por falta de los permisos correspondientes.

