Sebastián Ayala sufrió fuerte accidente de tránsito. Este es su estado de salud

En medio de la conmoción por el trágico accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez y a cinco personas más de su equipo de trabajo, se reportó en las últimas horas un nuevo siniestro que involucra a otro artista de música popular. Se trata de Sebastián Ayala, quien la mañana de este domingo 11 de enero, viajaba por una carretera nacional.

¿Qué le pasó a Sebastián Ayala?

El artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales donde publicó un video mostrando cómo quedó la camioneta en la que se transportaba: “Nos acabamos de accidentar. Un bus de la empresa Brasilia nos sacó para el otro lado de la vía, se escapó”, dijo el artista.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores, y según el mismo artista, se encuentran bien, salvo una persona que iba con él, quien sí presentó algunas lesiones: “Estamos buscándolo en este momento. Gracias a Dios solamente tenemos una persona lesionada. Estamos todos aporreados, pero no fue nada grave”.

En la descripción del video que publicó, agregó: “Nos accidentamos, por la gloria y gracia de Dios estamos bien, un bus nos sacó de la vía estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público vinculado a la empresa de BRASILIA. Gracias a Dios estamos bien, tenemos dos personas de mi equipo de trabajo hospitalizadas. Gloria a Dios solo daños materiales”.

La noticia ha generado todo tipo de comentarios, especialmente por el estado de conmoción en el que se encuentra el mundo del entretenimiento en Colombia tras la muerte de Yeison Jiménez, quien sufrió un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. “Bendito Dios mi viejo no fue otra mala noticia. Este año inició como pesadito”, “gracias a Dios estás bien negrito que tu equipo se recupere pronto, bendiciones de lo alto”, “no queremos más perdidas de nuestros artistas”, “Bendito sea Dios solo fue el susto”, “este 2026 persigue a los cantantes o qué... qué escalofríos da... que Dios proteja a todos”, “este 2026 arrancó demasiado maluco Dios nos proteja. Gracias a Dios fue solo latas tengamos más a Dios en el corazón”, “pero qué está pasando con los cantantes”.

Sebastián Ayala despidió a Yeison Jiménez

Horas antes de su accidente, Sebastián Ayala usó sus redes sociales para despedirse de Yeison Jiménez, con quien compartió algunos momentos de su vida profesional: “Y saber que solo hace unos días estuvimos hablando, tomándonos unos tragos, riéndonos y planeando hacer más música💔, solo me queda decirte muchas gracias por tu amistad, por tus consejos, por tu apoyo a mi carrera porque como siempre te lo dije siempre serás mi ejemplo a seguir. Descansa en paz grande".