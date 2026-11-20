Este viernes un nuevo rumor llegó a distintos medios de comunicación del entretenimiento en España y rápidamente se propagó en las redes sociales.

El programa ‘Vamos a ver’ indicó que una fuente había asegurado que la cantante colombiana Shakira y el empresario argentino Antonio de la Rúa fueron avistados juntos en un restaurante en actitud cariñosa. Incluso mencionaron besos apasionados entre los dos.

Recordemos que Antonio de la Rúa y Shakira fueron pareja durante más de una década, entre el 2000 y el 2011. El hijo del expresidente Fernando de la Rúa, también trabajó con la artista en este tiempo, incluso al romper hubo un asunto legal que los distanció. Él la demandó por 100 millones de dólares alegando que era lo que merecía por haber contribuido a su internacionalización. Al final perdió y la cantante colombiana no debió darle ninguna suma. En los años siguientes los dos se convirtieron en padres, ella de dos varones y él, de una niña y un niño.

Sin embargo la situación entre Shakira y Antonio comenzó un nuevo capítulo, luego de que ella se separara de Gerard Piqué y regresar a vivir en Estados Unidos hace ya tres años.

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"Es falso todo", habrían dicho cercanos a Shakira y a Antonio

Antonio volvió a ser incorporado como parte del staff del equipo de la artista colombiana y en el cierre de la residencia de Madrid, la artista que ofreció trece conciertos en un estadio construido especialmente para estos recitales, dedicó un emotivo mensaje a su exnovio asegurando que ahora solo los unía una amistad y reconociendo su papel fundamental en la gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park", dijo el pasado 12 de octubre frente a más de 40 mil personas. "Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", agregó.

Luego reafirmó la amistad con de la Rúa con una foto de los dos en sus redes sociales. Hasta este viernes que se volvió a especular que esa amistad volvía a tener connotación de amor.

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Según informa ABC los rumores son infundados. El medio explicó que los entornos de la pareja negaron categóricamente dichas afirmaciones asegurando que "es todo falso".

Por su parte, Tomás Palacios, publicista de Shakira, desmintió a la revista Hola que la artista y su exnovio hayan sido vistos besándose en Barranquilla, enfatizando en que el vínculo profesional es el que ha aumentado.

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Hay que destacar que no es la primera vez que Shakira es vinculada sentimentalmente con alguien desde su ruptura en junio del 2022 de Piqué. Se le asoció con el corredor de Fórmula Uno, Lewis Hamilton. Posteriormente se mencionó que Tom Cruise la cortejó, pero ella habría declinado.

Recientemente circularon informaciones sobre una cercanía con el exjugador de la NBA Serge Ibaka. En las tres ocasiones, posteriormente se ha mencionado que se trataba de amigos solamente.

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