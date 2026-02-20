Tiburón ataca a sobrino de Anahí y nieto de Lupita D’Alessio. Este es su estado de salud

El cantante Jorge D’ Alessio, hijo de la reconocida actriz y cantante Lupita D’Alessio, estaba de vacaciones junto a su familia, en el Caribe mexicano e incluso, había posteado imágenes de este tiempo en su Instagram.

Sin embargo, este jueves trascendió que Patricio uno de los hijos que el artista tuvo con Marichelo Puente, hermana de Anahí, fue atacado por un tiburón mientras estaba jugando en una playa de Tulum.

Fue la propia Marichelo, quien dio a conocer los hechos en sus historias de Instagram

Patricio D’Alessio fue mordido por un tiburón en Tulum

Puente mencionó cómo su hijo de 11 años, Patricio, fue atacado por un tiburón. “Esta historia se las quiero platicar más que por otra cosa, por prevención, porque no hay como mucho aviso y ya nos pasó. Lo que les voy a platicar es una historia de no creerse, de película”, dijo.

“Estábamos en Tulum y mis hijos estaban junto a un amiguito. Literal a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura, y en eso empezaron los gritos horribles de Patico” detalló la también nuera de Lupita.

“Lo escuchó Santi, su hermano, lo sacó del agua inmediatamente, él gritaba muchísimo diciendo que algo le había picado”, dijo la esposa del cantante.

En su narración mencionó que Santiago estaba convencido de que todo había ocurrido por picadura de cangrejo ero cuando su hermano volvió a gritar Santiago lo jaló con fuerza a él y a su amigo.

“La verdad es que Santi fue el héroe de la película (…) e ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va. Nos empiezan a gritar a mi marido y a mí, llegamos con él, inmediatamente le revisé la pierna, no era un piquete, era una mordedura bastante grande”.

Los padres del niño no dudaron en acudir a los servicios de emergencia.

“Corrimos en ese instante al hospital, gracias a Dios que nos cuidó muchísimo, en ese instante llegamos y había un médico maravilloso, ortopedista, que inmediatamente lo limpió, lo cosió, maravillosamente bien”.

Médico confirma que nieto de Lupita D’ Alessio fue mordido por tiburón

Fue el mismo médico quien confirmó las sospechas al examinarlo. “Mide todo y nos dice: ‘Fue una mordida de tiburón’”. La noticia impactó a la familia: “No les quiero explicar lo que yo sentí en ese momento, ayer platicaba con mi hermana y la familia y es de no creerse, yo sigo en shock”.

Luego detalló qué siguió como parte de su tratamiento. “ Patito la verdad es un niño muy valiente, estuvimos ahí pegados a él, le cosieron su piernita, Dios lo cuidó muchísimo”.

De momento se sabe que las heridas han cicatrizado din mayor complejidad. La familia compartió un video en el hospital donde se ve recuperándose y se estableció que la familia ya regresó a Ciudad de México donde los vio el médico de familia.

Hay tiburones cerca de la orilla del mar, dice madre de niño mordido

“Todo estaba bien, que no había líquido, no había nada involucrado muscular, nervio, algo que fuera mucho más grave (…) está aquí recuperándose, yo cuidándolo, apapachándolo mucho, no puede apoyar el pie”.

Marichelo indicó que enviaba un mensaje de alerta a los que vacacionen y tomen precauciones: “No están diciendo, pero sí efectivamente hay demasiado tiburón y cerca de la orilla. Como dijo Santi y tiene razón: ‘Ma, están defendiendo su casa’ y creo que sí, ya les hicimos demasiado daño y seguramente ese tiburón no fue por atacar a Pato, fue por defenderse o porque se asustó o lo que sea (..) tengan muchísimo cuidado, sé que ir al mar y nadar, qué delicia y qué relajante, pero estas historias pueden pasar y cada vez más seguido. Sí hay tiburones cerca de la orilla”. Marichelo compartió estos videos para que “estén prevenidos, para que tengan cuidado porque uno nunca sabe en qué momento puede pasar algo realmente grave”.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí