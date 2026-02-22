Muerte de Willie Colón: ¿Por qué le decían ‘El malo del Bronx’?

Willie Colón nació en Nueva York, el 28 de abril de 1950. Vivía en el Bronk, el lugar al que su familia llegó desde Puerto Rico. Era hijo de William Colón, de profesión obrero, y de Aracelly Román, quien se dedicaba al hogar. El artista profesaba un amor entrañable por su abuela, Antonia Román, Toña. “Yo fui criado por mi abuelita, ella llegó en una de las primeras olas de los puertorriqueños, llegó en el 1923”, le contó el artista a María Antonieta Collins en ‘Casos y cosas de Collins’. En esta charla del 2019 recordó que ella no hablaba inglés y que él le leía el periódico. “Aprendí básicamente a hablar español por ella y conocer mis raíces por ella”. A los 11 años le regaló su primer instrumento musical, una trompeta. “Ella siempre me decía ‘no tengas vergüenza de ser lo que tú eres, siempre orgulloso de ser puertorriqueño’, y yo creo que fue eso lo que en verdad sembró esa semilla en mí, creo que mucho de eso era para que ella se sintiera orgullosa de mí, que fui entregándome a la cultura y la música latina”.

Willie Colón, el defensor de su familia

Nacido en El Bronx y con raíces puertorriqueñas, Willie Colón tuvo una entrañable relación con su familia, en especial con Antonia, su abuela. Fotografía por: Ap News

Aunque años después, el músico fue llamado ‘El varón de la salsa’, el apelativo que marcó su historia en el mundo de la música fue ‘El malo del Bronx’. En noviembre del 2011 le contó a enlatino.com cuál era el origen del nombre. “Me crie como el único varón en la familia y desde chiquito tuve que defender a mi abuelita, a mi mamá, a mi hermana. En la casa no tenía respaldo, porque mi papá no estaba. Entonces cuando me hacían algo, de alguna manera me desquitaba, siempre las cobraba, y así me gané el apodo de ‘El malo’”.

‘El Malo’, una marca registrada

Pero el famoso nombre del barrio se relacionó también con la música. Se decía que, al principio de su carrera, los músicos de más trayectoria lo llamaban así porque en las sesiones improvisadas de música, el joven Willie no dominaba perfectamente la interpretación del trombón. También, según el youtuber Álvaro Mayans Pacheco, el apodo fue potenciado como maniobra de marketing cuando en 1967 lanzó ‘El Malo’, su primer trabajo discográfico. “La idea fue de Fania: venderlo como el chico malo, el rebelde, el que no toca suavecito, sino un trombón rudo, y cantaba sobre la vida real. Desde entonces, Willie Colón fue, es y será el malo de la salsa”, explicó en su programa ‘Charlas con Mayans’.

A Willie Colón también le tenían otro nombre, y lo recordó en una entrevista con Moisés Rodríguez. El músico Mon Rivera lo llamaba ‘El americanito’. Lo conoció cuando tenía 12 o 13 años y tocaba con un pequeño grupo, afuera de las discotecas. Cuando escuchó al puertorriqueño que cantaba ‘Dolores la pachanguera” también tuvo el primer acercamiento con el sonido del trombón y decidió que ese iba a ser su instrumento.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí