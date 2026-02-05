Conciertos en el Movistar Arena 2026: esta es la cartelera oficial con más de 135 eventos

En el 2025 el Movistar Arena se consolidó como uno de los recintos más apetecidos por los artistas para presentar sus espectáculos frente a sus distintos públicos en la capital colombiana.

En charla con Vea de El Espectador, Luigi Quintero, gerente general de la Arena, indicó que el recinto recibió el año pasado “más de 900 mil personas en 123 shows públicos, y más de 50 shows privados; un balance óptimo pero lo importante es que seguimos dinamizando la cultura de Bogotá y de Colombia”.

El alto ejecutivo confirmó que en este 2026 habrá “56 show a la venta pero en total vamos a hacer 135, todavía nos falta 70 por lanzar y eso es lo que haremos en las próximas semanas”.

Los espectáculos en el Movistar Arena de Bogotá estarían dejando una derrama económica de 650 mil millones de pesos para la ciudad. En el 2025 estuvo en el orden de los 550 mil millones de pesos. Sobre la expectativa de asistente reveló que esperan un millón de personas.

La pluralidad de géneros también caracterizó la oferta anterior del sitio. según información oficial lo urbano representó el 22%, seguido del pop (17 %), familiar (15%), el rock (7 %), la electrónica (4 %), la música popular (17%) y un 18 % de otros sonidos.

En el 2025, Beéle sorprendió al ser el único artista con ocho fechas seguidas como parte de un mismo tour en este escenario. En opinión del gerente, hay varios artistas que han sorprendido por su capacidad para convocar espectadores en corto tiempo en lo corrido del 2026. “Arjona con cuatro fechas que ya están, Kapo con dos, Alejandro Sanz con dos, Morat con 3 fechas…”.

Agenda de conciertos del Movistar para el 2026

El lugar, con capacidad de 13.500 personas, este año tendrá artistas nacionales e internacionales en escena y de distintos géneros musicales. Bryan Adams, Megadeth, Morat, Ricardo Arjona, Rosalía, Pablo Alborán, Juliana, Galy Galeano, José Carreras y Natalia Jiménez están dentro de los shows anunciados. A continuación, la agenda confirmada hasta el momento:

FEBRERO

Alejandro Sanz: 13 y 14

Doja Cat: 15

Kaliuchis: 18

Juliana: 22

Big Time Rush: 24

Joe and Randy 28

MARZO

Kapo: 7

Miguel Bosé: 11

Pablo Alborán 14

Bryan Adams: 20

Radio Guaripolo: 23

ABRIL

Ricardo Montaner: 8

Crudo Means Raw: 10

No te va a gustar: 11

Grupo Frontera: 16

Rawa Yana: 17 y 23

Dream Theater Parasomnia: 18

Milo J: 19 y 20

Laura Pausini: 22

Natalia Jiménez: 24

Sebastián Yatra: 25

Megadeth: 26 y 27

Galy Galiano: 30

MAYO

Eden Muñoz: 2 de mayo

The Luminiers: 4

Los Ángeles Azules: 5

Mon La Ferte: 7

Kapo: 10

Junior: 12

Natalia Lafourcade: 15

Dante Gebel: 19

Chris Mj: 20

Kany García: 21

El gran Combo de Puerto Rico: 22

Don Tetto: 23

Ecos de Soda Stereo: 28, 29 y 30

JUNIO

Sin Bandera: 4 de junio

Fito Páez: 12

The Mills: 17

Rosalía: 16

JULIO

Rosalía: 18 de julio

Ricardo Arjona: 30 y 31

Tropipop (San Alejo, Alkilados, Mauricio y palo de agua, Sin ánimo de lucro, Katamaran, Jerau, Quarto aparte, Latin Dreams, Tinto, José Matera) 24

AGOSTO

Ricardo Arjona: 2 de agosto

Pablo Londra: 8

SEPTIEMBRE

Halloween 40 años: 5 de septiembre

OCTUBRE

Cuarteto de Nos: 4 de octubre

NOVIEMBRE

Eros Ramazzotti: 21 de noviembre:

DICIEMBRE

Martín Garrix: 4 de diciembre

