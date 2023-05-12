Logo Revista Vea
BTS: la increíble fortuna que ha amasado el grupo ¿Quién es el más rico de los ‘idols’?

La banda surcoreana es una de las más ricas del k-pop, eso sin contar que los integrantes de la misma poseen fortunas individuales, derivadas de sus carreras como músicos en solitario, pero también de sus patrocinadores.

Por Luz Alexi Castillo
01 de febrero de 2026
BTS: la increíble fortuna que ha amasado el grupo ¿quién es el más rico de los ‘idols’?
Fotografía por: Grammy

La boy band BTS es la más popular del k-pop en el mundo, ritmo que hace bastante pasó de ser una moda a convertirse en un género consolidado que mueve millones de simpatizantes en el mundo, que s etraduce en ventas de artículos, descargas de música y conciertos de miles.

El fenómeno BTS, que inició en 2013, en Seúl ha llenado estadios, vendido millones de discos a nivel global, mercancía oficial y ahora, hasta Harvard loa ha estudiado por su gran impacto económico. La banda conformada por 7 varones, Kim Nam-joon,(RM), Kim Seok-jin, (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook) es sin duda un referente a nivel mundial.

La sensación global surcoreana, ha colaborado con superestrellas como Coldplay, Taylor Swift y Ed Sheeran entre otros, impulsando su alcance e influencia. Su colaboración con grandes artistas, el trabajo combinado con decisiones comerciales acertadas, ha posicionado a BTS como un éxito financiero.

En 2023 se estimaba la fortuna conjunta de la banda con un valor de 150 millones de dólares, sin embargo, de acuerdo con Celebrity Networth, un sitio especializado en estimar la riqueza de las celebridades, ha calculado la riqueza de cada integrante podría rondar los 50 millones de dólares aproximadamente.

BTS: dinero más allá de la música

Aunque en su mayoría provienen de las ganancias de la música, los integrantes también se han hecho con multimillonarios contratos de marcas reconocidas de moda, accesorios y demás.

Algunas de las marcas en las que la agrupación ha colaborado en conjunto se encuentra Louis Vuitton, Samsung, Hyundai, McDonald´s y Coca-Cola. Adicionalmente, cada integrante ha colaborado también con algunas firmas de renombre. Jimin con Dior y Tiffany & Co; Suga con Valentino; Jin con la prestigiosa casa de moda Florentina Gucci. V fue nombrado embajador para Cartier y Celine, entre otros. De acuerdo con esto la fortuna en conjunto de los artistas podría sumar 350 millones de dólares.

El impacto económico de la banda ha sido de tal magnitud que en 2018 sus ganancias fueron comparadas con lo generado por la aerolínea coreana Korean Air. La escuela de Negocios de Harvard estudió el fenómeno musical y señaló que BTS podría generar un impacto de 4 mil 900 millones de dólares en el PIB de Corea del Sur Corea.

El instituto de investigación de Hyundai ha predicho que el posible impacto de la banda para una década podría alcanzar los 56.2 billones de Wones, alrededor de 42.2 mil millones de dólares en la actualidad.

