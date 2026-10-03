Bogotá abrirá celebración de los 20 años de Raro, álbum insignia del Cuarteto de Nos

Roberto Musso, vocalista del Cuarteto de Nos. Foto: Cortesía

Hace 20 años, una banda de rock de Uruguay, uno de los países más pequeños de la región, redefinió el estilo del rock en español y desde entonces no ha parado de innovar y sonar en todo el mundo. El Cuartero de Nos, una agrupación musical con cerca de 40 años de trayectoria, celebrará el veinteavo aniversario del disco que los catapultó a la escena global: Raro. Como parte del festejo, darán cinco shows exclusivos en algunas de las capitales del mundo que les han abierto las puertas a los músicos que ahora celebran el éxito y agradecen a sus fans. Bogotá es una de las ciudades elegidas por el Cuarteto para una experiencia que promete reconectar con las raíces del grupo y hacer un recorrido por las últimas dos décadas.

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Para el Cuarteto de Nos, Colombia es una parada obligada en cada gira. Roberto Musso, vocalista y líder de la banda, le dijo a El Espectador que ha sido uno de los países que mejor los ha recibido y mejor ha acogido sus creaciones artísticas desde que Raro vio la luz en 2006. Por eso, aunque Bogotá tendrá un show especial de aniversario en el Movistar Arena el próximo 4 de octubre, otras ciudades como Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca) están planilladas para vivir el tour Puertas, de su más reciente álbum con el mismo nombre, pero que tuvieron que ser aplazadas por los daños que dejaron los temblores del pasado 10 de agosto.

El reconocimiento en escenarios internacionales del Cuarteto llegó en 2006, pero desde la década de los 80, los hermanos Roberto y Ricky Musso (quien ya no hace parte de la agrupación) lideraron el proyecto que sigue creciendo. En las casi cuatro décadas de trayectoria que lleva la banda, no se ha detenido. "Haremos esto hasta que deje de gustarnos", aseguró Roberto Musso a este diario, quien agregó entre risas, "pero nunca ha dejado de gustarnos". Aunque los integrantes de la banda han cambiado, Roberto Musso comparte la pasión por crear música con sus actuales compañeros: Álvaro "Alvin" Pintos, el baterista; Gustavo "El Topo" Antuña y Luis Angelero, guitarristas; Santiago Marrero, en el bajo y los teclados.

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En cuál de las 5 ciudades nos vemos?



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La celebración del Cuarteto inició desde el pasado 27 de agosto, cuando lanzaron Raro Live Session, una apuesta audiovisual en la que se decantaron por una experiencia inmersiva para los fans, llevándolos en una misma habitación por las letras de cinco de las canciones que fueron incluidas en el álbum hace 20 años. Nada es gratis en la vida, Ya no sé qué hacer conmigo, Hoy estoy raro, Invierno del ’92 y Yendo a la casa de Damián son las canciones seleccionadas por la banda para esta experiencia. Además, abrieron un tour paralelo a Puertas, se trata de Así soy yo Tour, que solo se presentará en cinco ciudades de Latinoamérica, incluida Bogotá.

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Aunque Roberto Musso resalta que aman su natal Uruguay, saben que es un país pequeño y que para conectar con un público mayor, necesitaban buscar en otros mercados. Por eso, asegura el vocalista, "las redes han sido muy útiles para llevar los mensajes del Cuarteto y eso mismo nos ha permitido conectar con nuevas audiencias". De hecho, dice, "es sorprendente ver adolescentes tan conectados con lo que dicen hombres que tiene la edad de sus papás". Temas como la salud mental, la inmediatez, el consumo digital, la política y, por supuesto, sentirse raro con todo eso, asegura, ha permitido que su música sea intergeneracional, porque "sin importar la edad o el país, son cosas que toda persona vive".

Con la celebración de los 20 años de su icónico álbum también se buscará dar fuerza a ese mensaje que abunda en muchas de las letras de esta composición: un camino sin un destino claro, pero en el que cada suceso es clave para la construcción de un historia rica en detalles y que permite abordar la personalidad desde diversos ángulos. Y es así como su trayectoria ha tomado forma, pues no fue algo lineal y que pudiese ser definido con una palabra. Las turbulencias de una carrera de cuatro décadas, marcada por los conflictos políticos de su natal Uruguay que se reflejan en las primeras entregas de la banda y los propios conflictos que agitaron al Cuarteto –que también se ven en la nueva línea musical– son los que hoy buscan dar un significado diferente a la agrupación desde los escenarios.

La agrupación de rock se presentó anoche en la capital de Boyacá e hizo vibrar a cientos de asistentes, quienes a partir de la 9:00 p.m. tuvieron la oportunidad de cantar varias de las canciones más recordadas de la banda, así como algunos de los temas de “Lámina once”, su nuevo álbum. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El propio Roberto Musso ha resaltado en cómo la sátira guió la construcción de un álbum en el que “Hoy estoy raro” es la principal expresión de este recurso. El ego, la búsqueda de la identidad, los miedos profundos, la presión social e incluso, el cómo afrontar el fracaso, marcan la línea de un disco que sigue marcando historias en las generaciones que cada vez se acercan más a este grupo. Será Bogotá la primera parada en la que esto quede en evidencia con una diversidad en su audiencia que ya le ha demostrado su fanatismo por esta agrupación uruguaya. Y es que la gira de Raro y de su último disco, Puertas, tendrán tan solo unos meses de diferencia para ser recitadas en los escenarios colombianos.

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Los cambios del Cuarteto también se sentirán en el Movistar. La agrupación cambió a parte de sus integrantes y muchas de sus formas han mutado, así como el propio sonido que se reeditó en la última Live Session de este álbum. Los acústicos primaron y será con esta melodía que icónicas canciones como “Ya no sé qué hacer conmigo” o “Yendo a la casa de Damián” serán coreadas en Bogotá. Ambas, con mecanismos brillantes a la hora de su construcción buscan establecer una versión definitiva de uno mismo y comprobar repetidamente que ninguna alcanza. Para ambos casos no es simplemente una letra colocada encima del rock; la lógica de las palabras se convierte en parte del ritmo de la canción.

La revolución ahora se verá reflejada en esta primera parada que será seguida en Ciudad de México (México), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y su natal Montevideo (Uruguay). Su sonido, que fue revolucionario en 2006, tendrá algunos ajustes desde las guitarras, aunque siempre con el mismo sentimiento expresado por Musso en diálogo con este diario. Será la irreverencia la primera en una producción que ya es tarareada de memoria en todo el continente, pero que generación tras generación toma más fuerza en momentos en los que su mensaje ha calado en los más jóvenes. Es por eso que Raro sigue siendo central dos décadas después. No es porque haya inventado desde cero las características del Cuarteto. El absurdo, la ironía, los personajes y la provocación ya estaban allí; sencillamente todo se depura y se concreta en una producción que una vez más será celebrada en Bogotá.