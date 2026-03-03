Cantante de música popular reveló que sufrió intento de secuestro: “Nos sacaron pistolas”

“Nos impidieron llegar a nuestro municipio (…) nos dijeron que no teníamos autorización, que la orden era que no podíamos entrar a nuestro municipio de origen”, relató en entrevista el cantante nortesantandereano a Caracol Radio poniendo en evidencia la difícil situación de orden público que se presenta en su tierra natal.

En su cuenta, el artista, intérprete de música popular y norteña, detalló que estaba viajando cuando de repente: “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas. Intentaron pararnos, pero no paramos porque nos dio miedo”. Mencionó que los persiguieron y sintieron disparos, pero ellos continuaron avanzando buscando a las autoridades

“Sí quemaron tiros ahí para que paráramos y nosotros decidimos no parar porque, pues, nos da miedo, no sabemos quién sea”.

Cantante Eider Muñoz fue perseguido por delincuentes en la carretera

Los perseguidores habrían desistido luego de que otro vehículo sin proponérselo, se interpusiera. “Gracias a Dios unos muleros les cerraron la vía y no nos alcanzaron”,

Los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de febrero cuando se disponía a presentarse en el municipio El Tarra, Norte de Santander. Minutos antes del atentado, el cantante subió un video contando que iban al lugar que era su pueblo y donde habían estado por más de 30 años, sin embargo, no pudieron entrar. “Unos minutos antes habíamos hecho un video de que vamos para nuestros municipios y, como unos veinte minutos después, nos salieron estas personas ahí a intentar parar el carro”.

“Es muy triste que le impidan a uno después de 30 años estar en la región. El mal que nosotros hacemos es crear música”, expresó el artista que también confesó que no presentó las denuncias formales ante las respectivas autoridades por el miedo que persiste en la zona, que enfrenta una condición crítica en su seguridad..

“El contexto en la región es muy complicado, muchas veces toca callar y dejar que Dios se ocupe de estas cosas”, añadió.

De momento, ha preferido alejarse d ella zona de conflicto pensando en su tranquilidad.

“El temor es muy grande (…) estamos esperando cómo podemos regresar a nuestra casita bien y saludar a nuestra familia”, agregó.

EL cantante mencionó que afortunadamente el vehículos de alguna manera los protegió: “Gracias a que el carro tiene blindaje, pues uno se siente como que puede huir del momento”.

