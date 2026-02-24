Hospitalizado Emmanuel. Intérprete de ‘Chica de humo’, canceló concierto con Mijares

El cantante mexicano Emmanuel está llevando a cabo una gira de conciertos junto al también intérprete Manuel Mijares. El tour que los ha llevado por distintos escenarios llamado ‘Two’r Amigos’, no pudo contar con la participación de Emmanuel en su concierto programado en Morelos para el 22 de febrero, debido a una hospitalización de emergencia del artista.

El mismo cantante explicó que no pudo subir al escenario, ya que minutos antes de hacerlo sufrió un ataque de vértigo que lo imposibilitó.

“No pude salir con él, porque de último momento tuve un problema de vértigo, ustedes saben que el vértigo anula al personaje, así que él se presentó valientemente cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño”, mencionó el también extorero.

El artista fue dado de alta y se recupera en casa, desde donde se comunicó a través de las redes sociales: “A toda la gente que se ha preocupado por mí, les quiero agradecer de todo corazón, ya estoy bien y estará con ustedes nuevamente. Ya estoy saliendo del hospital”.

Sobre su colega, el ex esposo de Lucero Hogaza, Manuel Mijares dijo: “A mi querido compadre Mijares un abrazo y gracias por defender el Twor Amigos con tu presencia y toda la música”.

¿Qué pasará con la gira de Mijares y Emmanuel?

El año pasado, Emmanuel también sufrió quebrantos de salud que lo obligaron a cancelar un show. En esa ocasión fueron los fuertes síntomas de influenza.

De momento, se sabe que las fechas de la gira de los dos mexicanos, una de las más antiguas que hay en ese país, ya que Emmanuel y Mijares llevan casi una década viajando con este tour a distintas ciudades se mantendrán, ya que Emmanuel tendrá reposo de unos cuentos días y retomará actividades.

Emmanuel de 70 años y quien celebra 50 años de vida artística este febrero fue galardonado en el 2021 en el Premio Grammy Latino por su excelencia musical.

