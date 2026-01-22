Carín León suspende gira por enfermedad: “se encuentra siguiendo indicaciones médicas”

Óscar Armando Díaz de León Huez, más conocido como Carín León, es uno de los exponentes de la música regional mexicana más destacados en todo el continente. El sonorense de 36 años había sido anunciado para una serie de conciertos a finales de este mes, que han sido pospuestos debido a la situación de salud del artista.

¿Qué le pasó a Carín León?

Mediante un comunicado emitido vía redes sociales, el equipo del artista dio a conocer que las actuaciones planeadas para los días 22 y 23 de enero no se realizarán en esas fechas, debido a que el cantante está recuperándose tras ser diagnosticado con dengue, enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos afectados, y por ello, está siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas.

“Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show“, indica el texto informativo oficial.

El anuncio de los quebrantos de salud coincide con la proximidad de la ceremonia de los Premios Lo Nuestro, donde el intérprete es el artista masculino con mayor número de nominaciones, situación que comparte con Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro.

Cada uno de ellos alcanzó 10 aspiraciones en los galardones que se celebrarán el de febrero próximo encabezan la lista como los artistas con mayor número de menciones, al obtener 10 nominaciones cada uno.

Carín León aspira a Artista del Año; Canción del Año por “El Amor de Mi Herida”; Álbum del Año por Palabra de To’s (Seca); Colaboración Crossover del Año por “Lost in Translation”, junto a Kacey Musgraves; La Mezcla Perfecta del Año por su colaboración con Alejandro Sanz en “El Vino de tu Boca” y en el renglón de regional mexicano está optando por Mejor Artista Masculino del Año, Canción del Año y Álbum del Año de Música Mexicana, así como en Colaboración del Año por “Si Tú Me Vieras”, grabado con Maluma y Canción del Año Pop/Rock por su versión “Vivir Sin Aire” con Maná.

¿Cuándo volverá a cantar Carín León?

Volviendo a la reprogramación de sus conciertos en el Palenque de la Feria de León, Guanajuato, se anunció que el recital del 22 de enero se hará el 5 de febrero, mientras que el del 23, será el 6 de febrero.

