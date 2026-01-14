Yeison Jiménez es el artista más escuchado en plataformas. Estas son las cifras

El pasado 10 de enero a las 4:11 p.m. un accidente aeronáutico acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco de sus colaboradores más cercanos.

Todos iban a bordo de la avioneta, de propiedad del artista, cuando esta no logró altura y se precipitó a una milla del aeropuerto Juan José Rondón, de Paipa, Boyacá.

El cantante de ‘Aventurero’ y su grupo de trabajo se dirigían hacia Marinilla, Antioquia, donde tenían una presentación esa misma noche. El concierto anterior, que se convirtió en el último del artista fue en Málaga, Santander.

Tras muerte de Yeison Jiménez, su música se escucha más

Si bien es cierto, Jiménez era un artista muy posicionado en las distintas plataformas con sus temas, desde que se conoció la noticia de la muerte del nacido en Manzanares, Caldas, quien tenía 34 años, su música comenzó a escucharse mucho más.

Adicionalmente, su partida causó tal impacto que los hechos que rodearon la tragedia que también fueron registrados por medios internacionales como Daily Mail, TMZ, People en español y The New York Post de alguna manera derivaron en que su música se escuchara también fuera del país

.Desde que la triste noticia trascendió, su música dominó las listas. En Spotify Colombia Top 50, 20 canciones son suyas. Las cinco primeras registradas son: “Destino Final”, “Por Qué la Envidia”, “MLP”, “Ya No Mi Amor” y “Aventurero”.En Apple Music/iTunes Colombia se vio un panorama parecido, en el Top 100: Colombia, su música se impuso con temas como “Destino Final”, “MLP”, “Aventurero” y “No Tengo Ni Necesito”.

Ahora bien, este aumento de seguidores no solo se vio en las plataformas de música, sino que también tuvo un aumento de fans en Instagram, donde el cantante compartía con sus seguidores fragmentos de su vida diaria y sus conciertos.

El cantante tuvo un aumento de 700,000 followers, pues pasó de tener 5 millones de seguidores a 5.7 millones. Yeison Jiménez era una estrella querida por los colombianos por su pasado humilde y su cercanía que lo llevaron a ser un referente de la música popular nacional.

Con su fallecimiento se ha convertido en una de las leyendas de la música popular colombiana y sus temas seguramente se consolidarán como clásicos en el mundo de las rancheras y los despechos.

